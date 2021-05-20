Ролик з’явився на YouTube-каналі HBO Max.

Як відомо, у спецвипуску знялися всі зірки серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер. Це перша їхня зустріч “на камеру” за останні роки.

У спецепізоді вони грають самих себе, а не персонажів “Друзів”, інформує Harper’s Bazaar.

“Ми хочемо чітко пояснити, що це не новий, оригінальний епізод серіалу. Акторський склад з’явиться у ролі самих себе, не як їхні улюблені персонажі”, – пояснювали в HBO Max.

Судячи з офіційного трейлера, актори знову зберуться разом у студії “Друзів” на фоні звичних декорацій серіалу, пригадають кращі моменти зйомок, перечитуватимуть свої репліки, а також приєднаються до актора й телеведучого Джеймса Кордена для спільного інтерв’ю перед аудиторією.

Відомо, що в спеціальному епізоді, крім улюбленої шестірки, з’являться запрошені зірки: Різ Уізерспун (яка зіграла сестру Рейчел); Леді Гага; Девід Бекхем; Джастін Бібер та інші.

Епізод вийде уже 27 травня на стрімінговом сервісі HBO Max.

Прем’єра випуску мала відбутися ще рік тому, проте через пандемію коронавірусу зйомки кілька разів переносили.

Як відомо, “Друзі” – культовий американський комедійний серіал, що розповідає про життя шістьох друзів. З 1994 по 2004 роки було знято 236 серій (10 сезонів), які демонструвалися на телеканалі NBC.

Серіал із великим успіхом демонструвався в різних країнах світу і отримав велику кількість нагород (“Еммі” і “Золотий глобус”).

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