Про це, зокрема, інформують американський телеканал CNN та видання People.

Прем’єра багатосерійного серіалу під назвою “Той я, якого ти не бачиш” (“The Me You Can’t See”) відбудеться на Apple TV+ 21 травня.

Трейлер опубліковано на YouTube-каналі Apple TV.

“У всьому світі люди переживають якийсь психічний, психологічний, емоційний біль… Можливість сказати: “Це те, що сталося зі мною” має вирішальне значення”, — зазначила в трейлері Опра Вінфрі, сидячи навпроти Гаррі.

Принц Гаррі, котрий багато разів розповідав про власні переживання, особливо після смерті матері – принцеси Діани в 1997 році, заявив: “Ухвалення рішення про отримання допомоги не є ознакою слабкості. У сучасному світі, як ніколи раніше, це ознака сили”.

У трейлері показано фрагмент відео з похорону принцеси Діани, на якому маленький Гаррі стоїть поруч з батьком, принцом Чарльзом.

Крім того, в ролику ненадовго з’являється дружина принца Гаррі – Меган Маркл у білій футболці з написом “Raising the Future” та їхній син Арчі.

У ролику також показано фрагменти інтерв’ю, котрі дали для серіалу співачка Леді Гага, акторка Гленн Клоуз, баскетболіст Демар Дерозан та інші.

Фото: cnn.com

Багатосерійний документальний серіал “The Me You Can’t See” створений спільно Опрою Вінфрі та принцом Гаррі, герцогом Сассекським, які виступили виконавчими продюсерами.

У ньому висвітлюються проблеми психічного здоров’я та емоційного добробуту з акцентом на особистих історіях відомих людей.

Фото: apple.com

  • Раніше на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі,  в  якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
  • Меган Маркл в тому інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
  • Пізніше Опра Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
  • 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.