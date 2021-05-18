У Мережі з’явився трейлер документального серіалу американської телеведучої Опри Вінфрі та британського принца Гаррі, присвяченого темі психічного здоров’я.

Про це, зокрема, інформують американський телеканал CNN та видання People.

Прем’єра багатосерійного серіалу під назвою “Той я, якого ти не бачиш” (“The Me You Can’t See”) відбудеться на Apple TV+ 21 травня.

Трейлер опубліковано на YouTube-каналі Apple TV.

“У всьому світі люди переживають якийсь психічний, психологічний, емоційний біль… Можливість сказати: “Це те, що сталося зі мною” має вирішальне значення”, — зазначила в трейлері Опра Вінфрі, сидячи навпроти Гаррі.

Принц Гаррі, котрий багато разів розповідав про власні переживання, особливо після смерті матері – принцеси Діани в 1997 році, заявив: “Ухвалення рішення про отримання допомоги не є ознакою слабкості. У сучасному світі, як ніколи раніше, це ознака сили”.

У трейлері показано фрагмент відео з похорону принцеси Діани, на якому маленький Гаррі стоїть поруч з батьком, принцом Чарльзом.

Крім того, в ролику ненадовго з’являється дружина принца Гаррі – Меган Маркл у білій футболці з написом “Raising the Future” та їхній син Арчі.

У ролику також показано фрагменти інтерв’ю, котрі дали для серіалу співачка Леді Гага, акторка Гленн Клоуз, баскетболіст Демар Дерозан та інші.

Багатосерійний документальний серіал “The Me You Can’t See” створений спільно Опрою Вінфрі та принцом Гаррі, герцогом Сассекським, які виступили виконавчими продюсерами.

У ньому висвітлюються проблеми психічного здоров’я та емоційного добробуту з акцентом на особистих історіях відомих людей.