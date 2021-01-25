Китайские и индийские военные столкнулись на одном из спорных участков границы — горном перевале Нату-Ла в Гималаях, который находится на севере индийского штата Сикким.

Об этом сообщает BBC и The Times Of India.

Инцидент произошел на севере Сиккима в прошлую среду, 20 января, после того, как китайские военные попытались вторгнуться на территорию Индии.

“Обе стороны вызвали подкрепление… есть раненые с обеих сторон. Но стрельбы не было. Ситуация находится под контролем”, — сказал источник The Times Of India.

Армия Индии заявила, что произошел “незначительный” инцидент, который был “разрешен”.

В результате столкновения пострадали четверо инийских военных и 20 китайских.

Горный перевал Нату-Ла в Гималаях – самая длинная спорная граница в мире. Обе стороны претендуют на большие территории.

Конфликт был возобновлен в мае прошлого года в районе Ладакха и с тех пор страны регулярно отправляют дополнительные войска для захвата реки.

В июне 2020-го произошло самое серьезное столкновение – тогда погибли около 20 индийских солдат. Потери со стороны Китая власти КНР умолчали.