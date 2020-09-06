Двое украинских военных, пропавших без вести во время ликвидации пожаров на Донбассе, подорвались на вражеском минном поле.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка “Восток” на странице у Facebook.

Ранее сообщалось, что в Луганской области ищут двух военнослужащих, пропавших во время тушения пожара у Верхнеторецкого.

Бойцы оказались отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого, что в Донецкой области.

“Командование ОТУ “Восток” сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в “серой зоне”, двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника”, – говорится в сообщении.