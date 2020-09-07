Об этом сообщили в штабе операции Объединенных Сил.
В воскресенье, 6 сентября, в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая направлялась к месту тушения пожара.
В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам было предоставлено медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.
В понедельник, 7 сентября, один из раненых военных погиб.
“С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего”, — говорится в сообщении.
- Напомним, 6 сентября, Украина потеряла в Донбассе трех военнослужащих. Сначала оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела. В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий.
- Также 6 сентября военнослужащие продолжали тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- Вечером незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
- Офис президента, глава украинской делегации в ТГК Леонид Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба называли эти инциденты “провокациями”.