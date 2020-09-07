В больнице погиб один из двух военнослужащих, получивших ранения во время подрыва автомобильной разливной станции АРС-14, которая направлялась к месту тушения пожара.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных Сил.

В воскресенье, 6 сентября, в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая направлялась к месту тушения пожара.

В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам было предоставлено медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

В понедельник, 7 сентября, один из раненых военных погиб.

“С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего”, — говорится в сообщении.