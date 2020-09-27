Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Власти Азербайджана заявили, что отвечали на обстрелы по всему фронту. Обе стороны сообщили о гибели мирных жителей.

И Армения, и Азербайджан были частью Советского Союза. На протяжении четырех десятилетий они втянуты в конфликт из-за Нагорного Карабаха, признанного во всем мире частью Азербайджана, но контролируемого этническими армянами.

В ходе пограничных боев в июле погибли не менее 16 человек, что спровоцировало крупнейшую за многие годы демонстрацию в столице Азербайджана Баку. Тогда люди призывали к полной мобилизации и возвращению региона.

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха, сообщает армянское издание Aravot.

Командующий армией обороны Арцаха, генерал-майор Джалал Арутюнян, сообщил, что азербайджанские войска в 07:10 перешли в наступление по всей протяженности линии соприкосновения. Атаку азербайджанских войск по нескольким направлениям было остановлено – противник понес потери в живой силе и технике. Подбиты три танка. Бои продолжаются.

Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Азербайджанское информагентство Report сообщает, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта, село Гапанлы Тертерского района, села Чираглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Сообщается о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) давно пытается выступить посредником в урегулировании конфликта, при этом дипломаты из Франции, России и США, входящие в Минскую группу ОБСЕ, пытаются укрепить режим прекращения огня.