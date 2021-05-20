Локдаун вберіг багатьох українців від ковіду, але після тривалих обмежень так хочеться розваг! Саме час планувати насичені вихідні з сім'єю чи друзями, романтичний вікенд зі своєю половинкою або самостійний вихід «у відрив». Пропонуємо кілька ідей, як розважитися у центрі Києва.

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Візит до торговельного центру

Найпростіший спосіб отримати максимум позитивних емоцій — прогулянка до ТРЦ «Гулівер» у Києві або поїздка в інший торговельно-розважальний центр. Тут можна пограти у боулінг, подивитися фільм, скуштувати страви з кухні різних країн та оновити гардероб до нового сезону. Виходить цікава і водночас корисна прогулянка, що поєднує в собі всі заборонені під час локдауну задоволення.

Головна перевага торговельного комплексу — наявність розваг для всієї родини. Вам не доведеться йти на компроміс з рідними чи друзями, кожен знайде для себе щось цікавеньке. На офіційному сайті БФК “Гулівер” https://gullivercenter.com/mfk можна знайти повний перелік магазинів і розваг комплексу та заздалегідь обрати для себе активності.

Відвідини квест-кімнати чи музею

Надолужити нестачу спілкування та фізичної активності допоможуть квест-кімнати. У столиці багато таких розважальних локацій для дітей та дорослих. Це ідеальний варіант, щоб провести час з друзями, «розім’яти» мозок логічними та творчими завданнями в оточенні тематичного антуражу.

Також особливої уваги варті столичні музеї. Не обов’язково йти в традиційні картинні галереї. Київ пропонує безліч інших оригінальних варіантів. Хорошими прикладами є «Музей води» чи «Музей в темряві». Екскурсії надзвичайними експозиціями припадуть до душі навіть вередливим дітям та вибагливим підліткам.

Похід на концерт, фестиваль чи творчий вечір

Київ — місто з надзвичайно багатим культурним життям. Саме зараз відкривається весняно-літній сезон фестивалів, концертів та інших подібних заходів. Цього року програма буде більш насиченою, ніж звичайно, адже половина весни пройшла у локдауні. Тепер українським та іноземним митцям кортить відновити перервані турне та виступи, тож культурне літо у Києві буде спекотним. Залишається обрати квитки на виступи улюблених виконавців!

Активний відпочинок

Скучили за фізичною активністю під час локдауну? Розім’яти ноги та м’язи можна різними способами! Для сімейних вихідних підійдуть відвідини зоопарку, мотузкового чи батутного парку, катання на картингах. З друзями чи другою половинкою можна сходити в боулінг у торговельний центр Gulliver, замовити прогулянку на яхті, покататися на атракціонах або завітати до VR-клубу.

Ще один чудовий спосіб з користю для здоров’я провести вихідні — взяти участь у пішохідній або велосипедній екскурсії містом. Навіть корінні кияни знають далеко не всі цікаві факти та незвичайні локації. Якщо ви полюбляєте більш екстремальні розваги, обирайте сплави на байдарках чи прогулянки на каяках.