Згідно з дослідженням американського аналітичного центру Rhodium Group, Китай викидає більше парникових газів, ніж весь розвинений світ разом взятий.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

У дослідженні говориться, що в 2019 році Китай викинув 27% парникових газів в світі. США були другим за величиною джерелом викидів з 11%, а Індія була на третьому місці з 6,6% викидів.

Зазначається, що викиди в Китаї більш ніж потроїлися за останні три десятиліття.

У азіатського гіганта найбільше населення в світі, тому його викиди на душу населення все ще сильно відстають від США, але дослідження показали, що ці викиди теж збільшилися, потроївшись за два десятиліття.

Фахівці попереджають, що без угоди між США і Китаєм буде складно запобігти небезпечній зміні клімату.

Китай пообіцяв досягти нульових викидів до 2060 року. Президент країни Сі Цзіньпін підтвердив свою обіцянку на саміті з питань клімату, організованому президентом США Джо Байденом в минулому місяці.

При цьому, Китай сильно залежить від вугільної енергетики. Наразі в країні діє 1058 вугільних електростанцій, що становить більше половини світової потужності.

Відповідно до Паризької угоди, укладеної в 2015 році, 197 країн зобов’язалися обмежити глобальне потепління до рівня нижче 2 °C. Однак світ далекий від виконання цього плану.