Некоммерческая организация "Фонд Викимедиа" (Wikimedia Foundation), управляющая онлайн-энциклопедией "Википедия", решила составить новый кодекс правил для борьбы с "токсичным поведением" некоторых своих редакторов-волонтеров.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Такое решение связано с тем, что многие редакторы, в частности женщины и представители ЛГБТ, жаловались на травлю и преследование со стороны других редакторов.

Новый кодекс поведения будет предусматривать запрет или ограничение доступа к участию в редактировании материалов для тех волонтеров, которые нарушают условия.

Также планируется запустить механизм рассмотрения жалоб на инциденты, которые имели место до вступления в силу новых правил.

Разработка и внедрение нового кодекса будет происходить в два этапа. На первом (до 30 августа) будет утверждена политика работы и взаимодействия участников во всех проектах Wikimedia.

Второй этап предусматривает запуск практики наказаний за нарушение правил (он вступит в силу к концу 2020 года).

“Мы должны работать вместе, чтобы создать безопасную, инклюзивную культуру, где каждый чувствует себя как свой, знает, что его вклад ценят, а его взгляды – имеют значение”, – подчеркнули в Wikimedia Foundation.

Как отмечает агентство ВВС, “Википедия” стала одним из самых надежных источников информации в Сети, но жалобы на притеснения и гендерный дисбаланс преследуют платформу в течение почти десятилетия.

Так, редакторы имеют возможность взаимодействовать друг с другом и менять содержимое страницы после ее создания. Это породило своего рода давление, когда страница, написанная одним редактором, удаляется или меняется другим, вынуждая первого переделывать свою работу.

Ранее Вашингтонский университет провел исследование, которое показало, что многие женщины-редакторы опасаются за свою безопасность. Некоторые из них сообщили, что их работы часто оспаривают или критикуют редакторы-мужчины.

А газета The New York Times писала о беспокойстве, которое испытывают трансгендерные редакторы. В частности, сообщалось о случае угрозы убийством.