Исключение Дубинского из фракции «СН»: нардеп не планирует признавать результаты голосования

Народный депутат Александр Дубинский не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции "Слуги народа".

Об этом шла речь в эфире шоу “Право на власть”.

Как стало известно накануне, депутаты фракции “Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Голосование по этому вопросу происходит в специальном мобильном приложении “слуг”, в котором для нардепы обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты в приложении не видны.

По словам Дубинского, это голосование является анонимным. Он убежден, что в случае, если голосование будет открытым, то коллеги не проголосуют.

Он заявил, что не признает результатов этого голосования.

“Я не собираюсь признавать ничего анонимного. […] Есть положение: надо проголосовать — подписные письма, протокол. Надо это сделать. Надо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что этих голосов там нет”, — сказал Дубинский.

Также депутат отметил, что не покинет фракцию по своему желанию, поскольку не хочет “принимать наказание за любое нарушение, которого не совершал”.

Напомним, 25 января состоялось заседание фракции “СН”. Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании, было введение США санкций против нардепа Александра Дубинского. Во время заседания президент Владимир Зеленский предложил Дубинскому покинуть фракцию.

“[Зеленский] не просил его, но несколько раз озвучил, что этот вариант будет лучшим. Сам же Дубинский под конец уже пришел в себя и стал активно защищаться. Заявлял, что во всем виновата нардеп Радина (глава комитета по вопросам антикоррупционной политики – ред.), которая сдала его американцам”, — рассказывал #Буквам источник.

Дубинский и американские санкции

11 января США ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. В санкционный список попал нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Он, как отмечается в заявлениях минфина США и госсекретаря Майка Помпео, способствовал деятельности другого нардепа, Андрея Деркача. Против последнего санкции ввели еще в сентябре — из-за помощи России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года.

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.