Соответствующее сообщение было сегодня обнародовано на официальном сайте Киевсовета.
“Киевский городской совет рекомендовал столичным школам начинать день с Государственного Гимна Украины. Также его будут исполнять во время проведения торжественных мероприятий”, – отмечается в сообщении.
В пресс-службе объяснили, что ни один закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать выполнение Государственного Гимна Украины.
“Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять гимн, но никоим образом не обязывает это делать”, – подчеркивается в сообщении.
В Киевсовете уточнили, что задача такого решения – “популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины”, что будет способствовать “воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения”.
- Накануне появилось сообщение, что Киевский городской совет поддержал проект решения о выполнении гимна Украины в столичных школах. Депутаты от ВО “Свобода” сообщали, что теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна. Поэтому указанное решение было воспринято как обязательное для исполнения.