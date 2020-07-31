В Киевском городском совете объяснили, что рекомендовали столичным школам начинать день с Государственного Гимна Украины, но не обязывали этого делать.

Соответствующее сообщение было сегодня обнародовано на официальном сайте Киевсовета.

“Киевский городской совет рекомендовал столичным школам начинать день с Государственного Гимна Украины. Также его будут исполнять во время проведения торжественных мероприятий”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что ни один закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать выполнение Государственного Гимна Украины.

“Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять гимн, но никоим образом не обязывает это делать”, – подчеркивается в сообщении.

В Киевсовете уточнили, что задача такого решения – “популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины”, что будет способствовать “воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения”.