Украинские ученые и исследователи с большим вниманием следят за новостями о работе Национального фонда исследований Украины.

Фонд заработал только в прошлом году, но уже провел первые конкурсы и предоставил грантовое финансирование более двухсот проектам-победителям. Старт работы Фонда дал надежду, что отношение к науке в государстве наконец меняется и смогут воплотить великие идеи дома, в Украине.

Об особенностях новой системы финансирования, механизмы отбора лучших проектов и планы новых конкурсов мы спросили у исполнительного директора НФИУ Ольги Полоцкой.

Ольга Александровна, объясните, пожалуйста, чем отличается система научных исследований НФИУ от традиционной?

Принципиально разными подходами и, как следствие, – принципиально разными результатами. Получив независимость, Украина унаследовала старую систему финансирования науки, в полной мере отражала специфику советского тоталитарного общества с его попыткой не допустить создания свободного конкурентной среды, что является, по сути, надежным залогом успешного развития государства. Компартийный аппарат не мог позволить, чтобы решение по финансированию открыто принимались же научным сообществом, поскольку это автоматически подрывало бы основы режима.

По тоталитарного прошлого из государственного бюджета финансировались преимущественно научные учреждения в целом, а не наиболее перспективные для развития науки проекты. Все получали примерно одинаковое финансирование: те, кто проявлял научную несостоятельность; те, кто занимался необходимым, но трафаретной работой; ученые, которые делали настоящие прорывы в науке … Это привело к доминированию серости и проигрыша западной науке, основой которой всегда было и есть грантовое финансирование на конкурсной основе, то есть по принципу свободной конкуренции идей и проектов. В советской науке несмотря на большое количество ученых мирового уровня, постепенно воцарилась серость, а отставание в развитии высоких технологий от Запада становилось все больше.

При этом, когда возникали крайне важные вопросы для коммунистической системы, власти временно откладывала в сторону идеологические табу и обращалась к западной модели целевого финансирования прорывных проектов.

К сожалению, за почти три десятка лет независимости старая система претерпела лишь косметические изменения. Государственное финансирование научной отрасли распределялось исключительно по базовому принципу – на научные учреждения, а не на перспективные научные проекты ( «всем сестрам по серьгам»), последствия такой политики мы и видим сегодня. Неудивительно, что многие научных учреждений выживают только за счет аренды служебных помещений. Именно поэтому молодые ученые предпочитают реализовывать свои идеи за рубежом, – они участвуют в международных конкурсах, получают грантовую поддержку …

Принципиально ситуация изменилась лишь недавно. Я глубоко благодарна руководителям государства, чиновникам и народным депутатам, которые принимали решение по «старта» работы Фонда с грантового финансирования на конкурсной основе. Эта поддержка свидетельствуют о понимании важности приведения системы финансирования научной отрасли в соответствие к лучшим мировым образцам.

В 2020 году на реализацию крайне важных для развития государства научных проектов было потрачено 225 000 000 гривен.

Нужно все базовое финансирование науки заменить грантовым?

Базовое финансирование нужно не разрушать, а модернизировать в соответствии с условиями, быстро меняются в современном мире.

Невозможно полностью изменить только модель финансирования научной отрасли, не изменив в корне ее саму. Кроме того, понятно, что все научные проекты априори не могут быть прорывными, нужно сохранить научный и материальный потенциал научно-исследовательских институтов и ЗВО.

Необходима не тотальная замена базового финансирования грантовым, а их органическое сочетание, определение наиболее целесообразного соотношения для эффективного развития научной отрасли.

Будем откровенны: государство пока не имеет возможности предоставлять всем научным учреждениям хотя бы минимально достаточное базовое финансирование, что обеспечило бы не только зарплату и содержание имущества, но и успешную научную деятельность. Последнее прежде всего касается биологии, химии, физики и других наук, где исследования невозможны без закупки дорогостоящего оборудования, реактивов и тому подобное. Конечно, можно тонким слоем «размазать» имеются бюджетные средства на все научные учреждения без учета перспективности их работы. Формально будет показана забота о науке, а реально это будет только способствовать ее тихом умиранию. И наоборот, если, в первую очередь, выделить средства на наиболее перспективные научные проекты, – это даст прорывные результаты в открытии высоких технологий будущего.

Приведу аналогию, может и грубую, но такую, что точно проиллюстрирует ситуацию: какой удар будет сильнее – растопыренными пальцами или кулаком?

Развитие высоких технологий и прорывные открытия возможны только благодаря грантовой-конкурсном финансированию. Его объемы нужно стабильно увеличивать и, таким образом, способствовать развитию наукоемких технологий и росту экономики.

Учитывая это, трудно переоценить важность миссии НФДУ. Мы обеспечиваем возможность достижения успеха в ключевых направлениях современной науки, неизбежно приведет к масштабным преобразованиям государства и общества.

Именно такой путь прошли все наиболее развитые страны, осознав, что наука – это локомотив, который потянет за собой всю страну. Япония, Израиль, Сингапур и ряд других стран в условиях ограниченного экономического потенциала сделали ставку на развитие наукоемких технологий и вышли на передовые позиции мировой экономики.

Недаром консервативные монархии Персидского залива, имеют огромные запасы нефти, активно поддерживают целевые государственные программы развития научной отрасли с многомиллиардным финансированием. Инвестирование в науку дает кумулятивный эффект развития страны, является выгодным инвестированием в собственное будущее. Так всегда было, это актуально и в XXI веке.

Как НФДУ определяет наиболее перспективные научные проекты для грантового финансирования?

Идеология Фонда заключается в том, что субъективный фактор должен быть минимизирован, а лучшие проекты выбираются на основе объективной многоуровневой оценки. Коллективным разумом экспертов в каждой научной области избираются перспективные проекты. Окончательное решение о предоставлении гранта на основе балльной экспертной оценки принимает Научный совет НФДУ. Ее выбирают в открытом конкурсе, в совет входят авторитетные ученые с мировыми именами.

Именно так, кстати, работают подобные фонды в развитых странах.

На конкурсы Фонда подаются сотни заявок и не сомневается, что их количество будет расти. Как справляется с этим потоком дирекция Фонда?

Вопрос не только в количестве заявок. Каждая заявка – это большой пакет документов, что требует очень тщательной проработки. При этом дирекция НФДУ насчитывает всего 60 сотрудников. Для сравнения: в Национальном центре исследований и развития Польши и Немецком научно-исследовательском сообществе работает 600-900 (!) сотрудников.

Мы рассматривали представленные заявки, не имея выходных, время спали 3-4 часа в сутки. Однако, несмотря на эти сложности, все заявки были рассмотрены вовремя и надлежащим образом.

Как Вы считаете, достаточно ли выделенных средств для реализации проектов?

Это довольно риторический вопрос. По украинским меркам, годовой бюджет НФИУ достаточно большой – примерно 22 миллионов евро, однако, если сравнивать с другими странами – это капля. Например, в маленькой Эстонии, где в восемь раз меньше ученых, чем в Украине, через систему грантовой поддержки распределяется около 40000000 евро в год. То есть бюджеты грантового финансирования наших коллег из развитых стран отличаются не в десятки, а в сотни раз.

Но несмотря на это, я считаю, что средства в развитие науки НФДУ вкладывает максимально эффективно. Об этом можно судить, в частности, по полученным конкретными результатами проектов, которые уже реализованы, а также по нашему анализу реализации еще не законченных.

Объективные показатели не вызывают сомнений, что каждая копейка бюджетных средств, инвестированных в научные проекты, дает должный эффект. Я уверена, что в дальнейшем будут выделяться большие средства на проведение конкурсов и это даст мощный толчок развитию как науки, так и экономики Украины.

К сожалению, выделенный бюджет не позволил предоставить финансирование всем перспективным проектам.

Конечно, финансовые возможности Украины в период российской оккупации части ее территории, гибридной войны и пандемии ограничены, но именно это побуждает развивать наиболее важные для роста экономики научные направления.

Постепенно возрождается престиж научной работы среди молодежи. Как сделать так, чтобы этот процесс стал необратимым?

Главным условием для того, чтобы научная карьера была не менее престижной, чем бизнес, есть достойная оплата труда ученых.

Сейчас локально, но гранты НФДУ решают этот вопрос – их составляющей является и достойная заработная плата исполнителей. Надеюсь, что вскоре мы сможем обеспечить конкурентную оплату труда для еще большего количества талантливых ученых.

Кроме того, одним из направлений нашей работы является популяризация науки, подчеркивание ее значение для развития человечества в целом и конкретно для Украины. Уже есть договоренности с партнерскими ЗВО и рядом известных ученых – наших грантополучателей, которые расскажут о результатах грантовых проектов.

Благодаря этим мерам мы будем проводить широкую разъяснительную кампанию среди учащихся школ и надеемся, убедим, что наука – это не только интересно, но и круто, престижно и выгодно.