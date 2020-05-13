Использование приложений для отслеживания контактных лиц должно быть добровольным, – ЕК

Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что страны спешат разрабатывать мобильные приложения для отслеживания, надеясь, что технология смартфонов может помочь открыть границы, не вызвав второй волны пандемии. Это, в свою очередь, вызвало обеспокоенность по поводу нарушений конфиденциальности и дальнейшего государственного контроля уже после отмены карантинных ограничений.
Исполнительный орган ЕС, пытаясь устранить эти опасения отметил, что доступ к транспортным услугам также не должен быть связан с использованием таких приложений.
“Пассажиры могут на добровольной основе использовать меры по отслеживанию и предотвращению контактов, например, с использованием мобильных приложений, для обнаружения и прерывания инфекционных цепей и снижения риска дальнейшей передачи, пока сохраняются риски передачи”, — говорится в документе Еврокомиссии.
Кроме того, согласно документу, во время пересечения границ необходимо обеспечить совместимость приложения и взаимное принятие таких мер со стороны приезжих и представителей власти.
- Ранее компании Apple и Google открыли данные о мобильности своих пользователей в разных странах мира, но при этом отмечают, что приватность людей не затронута.