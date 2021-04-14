Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка. Це пов'язано з викраденням екссудді Миколи Чауса в Молдові.

Про це після засідання заявили перший заступник голови комітету Михайло Забродський та член комітету Андрій Парубій, інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.

Забродський повідомив, що під час засідання обговорювали ситуацію довкола викрадення Чауса та зміст ноти МЗС Республіки Молдова, пов’язаної з цим. Це відбувалося в присутності очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

“У ЗМІ з’явилася копія і зміст ноти Молдови, яка була оголошена Україні. Начебто під час цієї операції (з нібито викрадення Чауса — ред.) були задіяні транспортні засоби, які належать посольству України в Молдові, і відповідні офіцери ГУР Міністерства оборони. На обидва питання комітет отримав ряд відповідей – з одного боку від очільника ГУР, з іншого боку – від представників зовнішньої розвідки України”, — зазначив Забродський.

За словами заступника голови комітету, і ГУР, і Служба зовнішньої розвідки заперечують будь-яку причетність до цих подій. Однак депутати хочуть отримати більше інформації.

Як повідомив Парубій, члени комітету вирішили запросити на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і начальника Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка. Пропозиція щодо цього була внесена представниками фракцій “ЄС” та “Голосу”.

“Зважаючи на те, що у молдовському парламенті вже створено відповідну слідчу комісію, яка буде розслідувати ці речі, маючи на меті дискредитацію україно-молдовських відносин і дискредитацію президента Молдови, ми домовилися, що на наступний комітет буде запрошений і Кондратюк, і Кулеба як міністр закордонних справ, які з цього приводу повинні дати вичерпні і аргументовані відповіді”, – наголосив нардеп.

Обидва парламентарії наголосили, що ситуацію із Чаусом варто розглядати як можливий чинник для погіршення відносин між Україною та Молдовою. Вони наголосили, що інцидент може дискредитувати проєвропейську президентку країни Маю Санду, що буде на користь проросійським силам Молдови.

“Можливий наслідок – це суттєве погіршення відносин з Республікою Молдова. Це наш стратегічний партнер, який, до речі, прикриває наш західний фланг і на території якого вже знаходяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту Придністров’я. Явно не в національних інтересах України погіршувати цю ситуацію. І тим більше сприяти якимось чином дискредитації чинного президента Республіки Молдова, тому що, на жаль, альтернативою їй є лише проросійські сили”, – акцентував Забродський.

“Зараз цим скандалом, який дуже швидко розгортається, ми можемо підважити наші двосторонні відносини між Україною і Молдовою – якщо ці факти, які описує преса, незаконні дії українських спецслужб у дружній Молдові мали місце. […] Я вважаю, це великий ляпас українським розвідувальним службам, українським спецпризначенцям. Тому що вони мають працювати з ворогами України на східному кордоні, а не у дружній нам Молдові без відповідних на це дозволів. Більше того – тепер важко проводити судові дії стосовного того ж Чауса, якщо він незаконно потрапив на територію України”, — зауважив Парубій.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.

Реакція Молдови

Джерела #Букв в Офісі президента стверджують, що Санду намагалася зв’язатися з Володимиром Зеленським, але на дзвінки президентки Молдови кілька разів просто не відповіли.

9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонувалося передбачити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії входитимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для запобігання подібних випадків у майбутньому).

Молдовські депутати розповіли #Буквам, що бачать “багато незрозумілих моментів” у викраденні Чауса і хочуть встановити, як він опинився в Молдові.

Депутат парламенту Республіки Молдова Василь Андрійович Нестасе заявив, що парламентська комісія розглядає різні версії викрадення українського екссудді Миколи Чауса.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.