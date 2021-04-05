Похищение экс-судьи Чауса в Молдове: видео и первые подробности

Об этом Санду написала на своей странице в Facebook.

Отметим, что 3 апреля адвокат Чауса Юлиан Балан рассказал, что его клиента похитила группа неизвестных вооруженных мужчин.

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на похищение украинского судьи Николая Чауса, которого подозревают в получении взятки в размере 150 000 долларов в августе 2016 года. Лидер соседней страны назвала такие действия недопустимыми и обратилась в милицию.

“Недопустимо, чтобы в Молдове исчезали люди, независимо от того, являются ли они гражданами страны или нет, независимо от того, доказана их вина в совершении преступления”, – отметила Санду.

Президент Молдовы заявила, что требует “немедленных действий” от руководства МВД, “главного учреждения, ответственного за обеспечение безопасности граждан”, и Службы информации и безопасности Молдовы прояснить ситуацию с этим “волнующим исчезновением иностранного гражданина” на территории страны.

Министерство внутренних дел Молдовы заявило о первом задержанного по делу предполагаемого похищения в Кишиневе украинского екссудди Николая Чауса, сообщает NewsMaker.

Глава МВД Молдовы Павел Войку рассказал, что Чауса похитили иностранные граждане, которые уже покинули страну, перейдя молдавско-украинскую границу. Переписка организаторов похищения, добавляет Войку, велась на украинском языке.

Но ни имя задержанного, ни гражданство вероятных похитителей экс-судьи – в МВД пока не называют.

Войку отметил, что правоохранители продолжают расследование обстоятельств и им уже удалось установить часть организаторов похищения. Однако, добавляет он, пока рано говорить об обвинениях.

“Но мы уже нашли авто, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписки, установили некоторых похитителей и их маршрут”, – подчеркнул Войку.

В сети появилось видео похищения в Кишиневе Николая Чауса. Видео опубликовало издание Publika.

На видео, которые снимали свидетели инцидента, видно, как неизвестные сажают мужчину в белый бус, после чего он едет в неизвестном направлении.

Глава МВД также отметил, что молдавские правоохранительные органы планируют обратиться к украинским коллегам в международный розыск.

“В 2017 году Чаус незаконно пересек молдавскую границу и попросил в республике политического убежища. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде. Сейчас дело рассматривает Высшая судебная палата. Украинские правоохранители неоднократно обращались к нам с запросами о высылке Чауса, но пока у него статус того, кто попросил убежища, мы не можем его депортировать. При этом он может свободно путешествовать по стране и выезжать за границу”, – пояснил Войку о пребывании Чауса на территории Молдовы.