Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За кандидатуру Ляшка на посаду очільника МОЗ проголосували 262 нардепи.

Під час виступу з парламентської трибуни Ляшко, який досі був заступником голови МОЗ – державним санітарним лікарем, розповів, чим планує займатися на новій посаді.

“Пріоритетом номер один” для себе Ляшко назвав подолання коронавірусної хвороби.

“Ми зробимо все, щоб українці могли вакцинуватися, працювати і подорожувати. Але ця пандемія ще не завершилася. І, на жаль, вона не остання. Саме тому біологічна безпека наших громадян стане пріоритетом роботи міністерства. Вже до осені в нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров’я, до реагування на спалахи інфекційних хвороб та епідемій. Будуть повністю переглянуті підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози”, – запевнив Ляшко.

Він наголосив, щоб аби “не стояти в чергах за вакцинами”, Україні “потрібне власне виробництво імунобіологічних препаратів”. Для цього планується залучити інвесторів.

Також він пообіцяв розширення програми “Доступні ліки” “на нові захворювання вже цього року”. Крім того, Ляшко вважає, що потрібно впровадити додаткову доплату лікарням за результати лікування.

Він підтвердив, що ставить перед собою “амбітну ціль” вакцинувати проти коронавірусу за перші 100 днів свого перебування на посаді (протягом літа) 5 млн українців (двома дозами). Напередодні Ляшко давав таку обіцянку на засіданні профільного комітету ВР.

За його словами, в Україні є відповідні потужності, щоб це реалізувати.

Також Ляшко пообіцяв найближчим часом презентувати Концепцію розвитку системи охорони здоров’я, де окремий блок буде присвячений страховій медицині.

Після голосування Віктор Ляшко склав присягу міністра.

Що відомо про Віктора Ляшка

Відповідно до офіційної інформації на сайті МОЗ, Віктор Ляшко народився 24 квітня 1980 року в с. Осова Дубровицького району Рівненської області.

Лікар, закінчив Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця у 2003 році. У 2015 році закінчив заочну форму навчання в Національній академії державного управління при Президентові України (факультет Державне управління у галузі охорони здоров’я). Здобув кваліфікацію магістра державного управління у сфері охорони здоров’я.

Післядипломна освіта

2017 рік – Барселонський курс ВООЗ з посилення систем охорони здоров’я для покращення контролю та лікування туберкульозу.

2016 рік – слухач курсу тематичного удосконалення “Сучасні аспекти громадського здоров’я”, який організував Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця у співпраці з Каліфорнійським університетом (м. Сан-Франциско).

2014 рік – Bureau Veritas отримав сертифікат внутрішнього аудитора: Food Safety System Certification 22000 of Food Safety Management System, acknowledged by GFSI (based on ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 and ISO 19011:2011 Standards).

Професійна діяльність

З 2003 по 2010 рр. працював у системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області, з 2010 по 2013 рр. пройшов кар’єру з головного спеціаліста МОЗ України до директора департаменту Держсанепідслужби України.

3 2013 по лютий 2014 року очолював державну установу “Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”.

З 2014 року по лютий 2018 року – голова громадської організації “Інфекційний контроль в Україні”. За цей час організація реалізувала грантовий проєкт “Розробка та впровадження оптимальної моделі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз та їхнього соціального супроводу як ефективний спосіб покращення результатів лікування туберкульозу в Україні”.

З 2015 року по лютий 2018 року – консультант з питань громадського здоров’я Проєкту USAID “Реформа ВІЛ-послуг в дії”.

З лютого 2018 року по липень 2019 року – працював на посаді першого заступника генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Ляшко з кінця грудня 2019 року був заступником міністра охорони здоров’я, цю посаду спершу обіймала Зоряна Скалецька, потім — Максим Степанов. З 11 березня 2020 року Віктор Ляшко є головним санлікарем.

Декларація Віктора Ляшка

Ляшко задекларував 639,5 тис. гривень доходів за минулий рік, майже всі доходи складаються із зарплати.

Так, за рік він отримав 617 тис. гривень зарплати у Міністерстві охорони здоров’я. Також Ляшко отримав 22,5 тис. грн процентів від вкладу в банку. Він має 250,8 тис. грн, 32,1 тис. доларів та 58 євро на рахунках в банку.

У власності заступника міністра є три земельні ділянки у Київській області. Дружина Ляшка Ірина володіє квартирою в Київській області площею 110,9 кв. м та земельною ділянкою площею 1200 кв. м.

Ляшку належить автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску.