Сегодня, 18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между командами "Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина).

Об этом рассказывают #Буквы.

Когда: в 22:00 по Киеву.

Где: стадион “Мадригал” в испании.

Где смотреть трансляцию матча: “Футбол 2”, MEGOGO.

Судья: Андреас Экберг (Швеция).

Ассистенты судьи: Мехмет Джулум и Стефал Халлберг (оба – Швеция).

Четвертый судья: Мохаммед аль-Хаким (Швеция)

Делегаты УЕФА: Алвару Албину (Португалия), Луц Михаэль Фрелих (Германия).

Основные составы команд:

“Вильярреал”: Рульи – Фойт, Мори, Альбиоль, Педраса – Чуквезе, Капу, Парехо, Тригерос – Х. Морено, Алькасер.

“Динамо”: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Родригес – Беседин.

Травмированные: Пау Торрес, Иборра, Коклен, Пенья, Ниньо – Вербич.

Под угрозой дисквалификации: Коклен, Фунес Мори, Пенья, Педраса – Буяльский, Шапаренко.

Положение команд в клубном рейтинге: “Вильярреал” – 27 место; “Динамо” – 31 место.