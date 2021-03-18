Об этом рассказывают #Буквы.
Когда: в 22:00 по Киеву.
Где: стадион “Мадригал” в испании.
Где смотреть трансляцию матча: “Футбол 2”, MEGOGO.
Судья: Андреас Экберг (Швеция).
Ассистенты судьи: Мехмет Джулум и Стефал Халлберг (оба – Швеция).
Четвертый судья: Мохаммед аль-Хаким (Швеция)
Делегаты УЕФА: Алвару Албину (Португалия), Луц Михаэль Фрелих (Германия).
Основные составы команд:
“Вильярреал”: Рульи – Фойт, Мори, Альбиоль, Педраса – Чуквезе, Капу, Парехо, Тригерос – Х. Морено, Алькасер.
“Динамо”: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Родригес – Беседин.
Травмированные: Пау Торрес, Иборра, Коклен, Пенья, Ниньо – Вербич.
Под угрозой дисквалификации: Коклен, Фунес Мори, Пенья, Педраса – Буяльский, Шапаренко.
Положение команд в клубном рейтинге: “Вильярреал” – 27 место; “Динамо” – 31 место.
- В четверг, 11 марта, состоялась игра киевского футбольного клуба “Динамо” против “Вильярреала” (Испания). Украинская команда проиграла в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.