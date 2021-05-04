Відомий голлівудський актор Вілл Сміт опублікував своє нове фото і зазначив, що наразі перебуває не в найкращій фізичній формі.

Фотознімок 52-річний актор виклав у своєму Instagram.

На фото зірка фільмів “Люди в чорному” та “Я, робот” позує на березі водойми в плавках та розстібнутій спортивній кофті, демонструючи трохи обвислий живіт.

Знімок “без фільтрів” актор доповнив підписом, у якому зізнався, що наразі перебуває у найгіршій фізичній формі за все життя.

“Буду з вами чесний, я в найгіршій формі у своєму житті”, – написав Вілл Сміт.

Шанувальники та друзі в коментарях підтримали актора. Музикант Questlove зазначив, що це “найдивовижніший пост в історії соціальних мереж”. Дехто написав, що відомий актор може знаходитися “в будь-якій формі, в якій захоче”. Інші зазначали, що для свого віку актор перебуває в чудовій фізичній формі.

Як повідомляє видання Entertainment Tonight, це не вперше коли Вілл Сміт відверто говорить про свій зовнішній вигляд. Так, у 2019 році актор розповів про проблеми із зайвою вагою на ток-шоу “Red Table Talk”, яке його дружина Джада Пінкетт-Сміт вела разом із їхньою спільною дочкою Віллоу та своєю матір’ю Едрієнн Бенфілд-Норріс.

Тоді Сміт повідомив, що набрав вагу під час відпустки. Актор зазначав, що після відпочинку він важив рекордні 225 фунтів (близько 102 кілограмів). Всьому виною були свіжі мафіни.

“Це був максимум, який я будь-коли важив за все своє доросле життя”, – наголосив тоді Сміт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Will Smith (@willsmith)