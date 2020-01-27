Украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел виллу на Лазурном берегу за 200 млн евро. Это один из самых дорогих особняков в мире.

Об этом сообщает издание Financial Times.

По информации FT, компания Ахметова купила особняк во французском городе Сен-Жан-Кап-Ферра, что на Лазурном берегу, известный под названием Villa des Cedres.

Villa des Cedres, построенный в 1870 году, имеет площадь порядка 18 тысяч квадратных метров. Когда-то этим домом владел король Бельгии Леопольд II.

Вилла была выставлена на продажу бывшим владельцем — итальянской компанией Davide Campari-Milano SpA, которая производит одноименный аперитив и еще около 50 различных алкогольных напитков — в августе 2019 года. Тогда указывалось, что цена особняка — 200 млн евро, а предполагаемый покупатель — неназванное лицо, которое планирует использовать виллу для личных целей.

В инвестиционной компании SCM Holdings Limited, 100% акций которой принадлежит Ахметову, также подтвердили покупку виллы.

“Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении объекта недвижимости, виллы Les Cedres (Франция), у Campari Group. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в Европе и Северной Америке, а также в горнодобывающей промышленности и металлургии, энергетике, СМИ и транспорте”, — говорится в сообщении.

В компании отказалась комментировать журналистам, будет ли Ахметов использовать виллу как частную резиденцию.

Как сообщало в 2017 году издание Bloomberg, купленная Ахметовым Villa des Cedre ранее оценивалась в 350 млн евро и считалась “самым дорогим домом на Земле”.