Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Крайнее мероприятие на вилле проводилось с целью сбора средств на баллотирование Макса Миллера на место конгрессмена в 2022 году в штате Огайо.

Ранее Трамп запретил использовать свои имя и фамилию для того, чтобы собирать средства. Но кандидатуру Миллера он одобрил еще в прошлом месяце.

Аналогичное мероприятие по сбору средств состоялось на вилле на прошлых выходных. Тогда деньги собирали для Сары Сандерс, которая баллотируется на пост губернатора Арканзаса, а также – для губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм, союзницы Трампа и потенциального кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

Сандерс опубликовала фото с мероприятия в соцсетях.

Great weekend on the campaign trail featuring a surprise appearance at one of my events by President Trump! pic.twitter.com/mn81i9AbsU

Сенатор штата Юта Майк Ли собирал деньги на кампанию по переизбранию в 2022 году также на вилле Мар-а-Лаго.

“Каждый раз, когда у вас может быть мероприятие в Мар-а-Лаго, это дает поддержку со стороны бывшего президента”, – сказал республиканский консультант Майк Бьюндо.

Он поясниил, что вилла стала “привлекательным местом для доноров”.

По его словам, за один вечер на вилле можно собрать около 500 тысяч долларов на кампанию от 20 доноров.

На 9 – 11 апреля запланирована конференция Национального партийного комитета Республиканской партии. Представители политической силы соберутся в отеле в Палм-Бич, но на один день они переедут в Мар-а-Лаго, где к ним присоединится Трамп.

У Трампа проводят конкурс по сбору средств. За определенную сумму предлагается сделать фото с Трампом и встретится с ним.

“Трамп остается очень популярным среди избирателей Республиканской партии и чрезвычайно влиятельным среди политиков-республиканцев, поскольку он продолжает играть роль создателя ключевых игроков в партии, а также заигрывает с очередным баллотированием в Белый дом в 2024 году”, – отметили на телеканале.

За последние два месяца партийные лидеры республиканцев, такие как Кевин Маккарти и Рик Скотт, встречались с Трампом в Мар-а-Лаго.

“Отличная встреча с президентом Трампом вчера вечером!”, – написал Скотт на прошлой неделе.

Great meeting with President Trump last night!

We are all focused on winning back the Senate majority in 2022 and saving our country from the radical policies of today’s Democrat Party. pic.twitter.com/PUclZWXsCx

— Rick Scott (@ScottforFlorida) March 12, 2021