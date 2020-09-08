Выставка "Вольные" рассказывает о наших гражданах, которые за проукраинские взгляды, открытую гражданскую позицию, принадлежность к патриотических организаций были арестованы и осуждены Российской Федерацией и квазигосударственными образованиями "ДНР" и "ЛНР".

Они прошли через пытки, показательные суды, застенки, но не сломались, вернулись на Родину во время обменов между Российской Федерацией, ОРДЛО и Украиной.

Это Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Анастасия Мухина, Евгений Панов, Богдан Пантюшенко, Олег Сенцов, Алексей Сизонович, Елена Сорокина и Роман Сущенко. Несмотря на то, что среди героев выставки не все пока освобождены, Валентин Выговский, Виталий Маркив и сотни других заключенных остаются за решеткой, всех их мы называем вольными – духом, мыслями, стремлениями, действиями, борьбой.

Во время открытия проекта поговорим о том, что означает СВОБОДА для тех, кто познал ее “цену” сполна, и для каждого из нас лично. Пространство выставки станет площадкой для актуализации сверхважной темы украинских пленников.

Личные вещи, корреспонденция, фото, баннеры и другие свидетельства борьбы – это двойственное ощущение: радость тех, для кого неволя уже стала прошлым, но, вне всех сомнений, и тревога за тех, для кого она остается настоящим. Борьба за них продолжается!

ВОЛЬНЫЕ приглашают на открытие выставки.

10 сентября 2020 г., 15:00

Киев, ул. Лаврская, 27

Музей. Пространство проекта “Украинский Восток”

Контакты организаторов, аккредитация СМИ:

(097) 168-86-57 Жанна Камышовая

e-mail: [email protected]