Венгерский евродепутат Йожеф Сайер, которого задержали на секс-вечеринке в Брюсселе, хвастался, что сам был организатором массовых оргий.

Об этом рассказал 29-летний организатор секс-вечеринки Дэвид Манжели, информирует De Standaard.

Мужчина рассказал, что организовывает секс-вечеринки не ради денег. У него такое хобби.

“Я не знал этого господина с бородой (венгерского евродепутата Йожефа Сайера, – ред.). Он мне коротко представился. Он сказал, что долгое время жил в Брюсселе, а также иногда устраивал секс-вечеринки дома. Мы больше не говорили друг с другом. Я не знал, что он был членом Европарламента”, – рассказал Манжели.

Как евродепутат оказался на секс-вечеринке?

Манжели похвастался, что на его гей-вечеринки приходят все известные мужчины нетрадиционной ориентации, когда приезжают в Европу. Сайер оказался на этом мероприятии случайно. В прошлую пятницу Манжели решил устроить гей-вечеринку в Брюсселе.

“Я спросил в группе Whatsapp друзей-геев, не хотели бы они вечеринку. Десять друзей согласились и сказали, что могли бы привести кого-то с собой. Так оказался здесь Сайер. Он пришел с моим другом. Нас было двадцать”, – рассказал мужчина.

“Здесь все ради секса”

На вечеринках, которые организует Манжели, не танцуют. Нет никакой музыки и женщин.

“Речь идет о свободном сексе. Каждый приходит заниматься сексом. Секс без презерватива, и только с мужчинами. Женщин нет. Единственным правилом является то, что участники не имеют ВИЧ и коронавируса”, – сказал организатор.

Однако есть еще одно правило – все присутствующие должны быть голыми. Когда в 21:15 в пятницу полиция провела рейд и задержала участников этой вечеринки, все они были голыми.

“Я сам занимался сексом в комнате, поэтому не знаю точно, что произошло в гостиной. Поэтому я не знаю, как господин Сайер пытался убежать”, – рассказал Манжели.

Месть конкурентов

Организатор скандальной вечеринки отметил, что полиция совершила рейд незаконно без всякого ордера. Участники не шумели и вели себя сдержанно.

“Я уверен, что завистливый конкурент вызвал полицию. Полицейские также делали гомофобные комментарии моим гостям. Я, конечно, буду подавать жалобу”, – добавил мужчина.

По его словам, вечеринка началась в 18:00 и закончилась в 21:30, когда в городе объявлен комендантский час.

Также он рассказал, что пандемия стала настоящим испытанием для геев и людей с “большим сексуальным аппетитом”. Обычно мужчина устраивает оргии на 100 и более человек в арендованных домах раз в два месяца.

На скандальной вечеринке не было больных коронавирусом. Участники предварительно прошли тест.

Манжели не против, чтобы среди участников его секс-вечеринок был депутат, который открыто выступает против гей-союзов в родной Венгрии.

“Я не знал, но меня не интересует политика. Это, конечно, лицемерно, но он не единственный”, – добавил Манжели.