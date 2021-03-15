Об этом он заявил в ходе согласительного совета парламента.
“Хочу подчеркнуть, объективности ради, что все страны год назад вошли в пандемию не готовыми и не знали, что делать, но они за этот год научились. Они не продавали маски, не тратили средства ковидного фонда на “большое воровство”, грабя государственный бюджет. Они закупали кислородные концентраторы, ИВЛ, тесты, вакцины еще летом прошлого года. В то время как наша власть объявляла себя чемпионом по борьбе с коронавируса, лично Зеленский”, – напомнил Порошенко.
Экс-президент отметил, что на сейчас Украина лидирует в Европе по количеству госпитализированных, а по темпам распространения пандемии входит в тройку.
“Просьба обратиться к президенту страны немедленно созвать заседание СНБО при участии руководителей парламентских фракций, потому что страна нуждается сейчас в объединении всех усилий для того, чтобы защитить людей, защитить страну. В данном случае я твердо убежден, что это заседание должно предложить прямой и конкретный путь выхода. В частности, стараемся предложить наш антиковидный план”, – сказал Порошенко.
Он отметил, что “Европейская Солидарность” выступает за вакцинацию и предостерег представителей власти от попыток обвинить оппозицию в провале антиковидной кампании.
“Ваши закупки, вашу неспособность и вашу неуклюжесть переложить на оппозицию не получится! Будете нести ответственность уже за 25 000 смертей украинский”, – резюмировал Порошенко.
Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.
Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).
Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.
Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.