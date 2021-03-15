Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко требует немедленно собрать Совет национальной безопасности и обороны при участии руководителей парламентских фракций и защитить людей от третьей волны пандемии.

Об этом он заявил в ходе согласительного совета парламента.

“Хочу подчеркнуть, объективности ради, что все страны год назад вошли в пандемию не готовыми и не знали, что делать, но они за этот год научились. Они не продавали маски, не тратили средства ковидного фонда на “большое воровство”, грабя государственный бюджет. Они закупали кислородные концентраторы, ИВЛ, тесты, вакцины еще летом прошлого года. В то время как наша власть объявляла себя чемпионом по борьбе с коронавируса, лично Зеленский”, – напомнил Порошенко.

Экс-президент отметил, что на сейчас Украина лидирует в Европе по количеству госпитализированных, а по темпам распространения пандемии входит в тройку.

“Просьба обратиться к президенту страны немедленно созвать заседание СНБО при участии руководителей парламентских фракций, потому что страна нуждается сейчас в объединении всех усилий для того, чтобы защитить людей, защитить страну. В данном случае я твердо убежден, что это заседание должно предложить прямой и конкретный путь выхода. В частности, стараемся предложить наш антиковидный план”, – сказал Порошенко.

Он отметил, что “Европейская Солидарность” выступает за вакцинацию и предостерег представителей власти от попыток обвинить оппозицию в провале антиковидной кампании.

“Ваши закупки, вашу неспособность и вашу неуклюжесть переложить на оппозицию не получится! Будете нести ответственность уже за 25 000 смертей украинский”, – резюмировал Порошенко.

Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.

Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.