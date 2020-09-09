Пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель судится с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, в котором она училась.

Об этом она рассказала в интервью “1+1”.

По ее словам, она начала судиться с университетом из-за того, что ее научный руководитель, как она утверждает, не хотел читать ее работу.

“Потом мне сказали, сколько надо принести”, – сказала Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского добавила, что это “для нее сложная моральная ситуация”.

Мендель написала статью, в которой она утверждает о коррупции в университете.

“Ну мы судимся … Они, может, не хотят идти против профессора. Я уже проиграла суд, но я подала апелляцию”, – рассказала Мендель.

Несмотря на все конфликты пресс-секретарь президента уже является кандидатом наук.

Ранее сообщалось, что бывшая студентка Киевского национального университета имени Т. Шевченко Юлия Мендель в американском издании Politico написала статью, в которой обвиняет своего бывшего научного руководителя, доктора филологических наук Юрия Ковалива в том, что он не принимал работу, пока она не положила между страниц 200 долларов. Статья была опубликована 30 января 2016.

Сам профессор заявил, что будет подавать в суд о защите деловой репутации.

“То, что она пишет, – там много выдумок. Выдумки о том, что, мол, там не было кворума (при защите научной работы – ред), – рассказывает Ковалив, – и статья очень странно написана – сплошными намеками”.