Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle.

Служба по охране дикой природы США объявила, что планирует создать “несущественную экспериментальную популяцию” калифорнийских кондоров в далекой Северной Калифорнии, Орегоне и на северо-западе Невады.

Это позволит защитникам окружающей среды выпустить несколько птиц в национальный парк Редвуд (округ Дель-Норте) уже этой осенью.

“Конечно, в течение года мы надеемся увидеть птиц в небе. Мы всего лишь часть более крупной программы восстановления калифорнийских кондоров”, – сказала Тиана Уильямс-Клауссен, директор отдела дикой природы племени юрок, которая с 2008 года работает над восстановлением популяции птиц.

Калифорнийские кондоры, падальщики с почти 3-х метровым размахом крыльев, почти полностью исчезли в 1970-х годах из-за отравления свинцом и разрушения среды обитания. Часто останки, которые потребляют птицы-падальщики, принадлежат животным, застреленным людьми, и могут содержать фрагменты пули с опасно высоким содержанием свинца.

Служба рыболовства и дикой природы США в 1980-х годах приняла решение разводить их в неволе, а затем выпустила их в Аризоне и Калифорнии, включая национальный парк Пиннаклс и Биг-Сур, где они постепенно восстановили популяции. Сейчас в Калифорнии их насчитывается 200 особей, а всего около 330.

В 2003 году племя юрок решило сделать приоритетным восстановление калифорнийского кондора, потому что он играет роль в их идентичности.

“Не имея его здесь вот уже 100 лет, мы, как люди, ранены, что эта птица не летает в наших небесах”, – отметила руководитель проекта Уильямс-Клауссен.

The Yurok Tribe and Redwood National Park will soon reintroduce condors in Yurok Country, where the majestic birds have been absent for more than a century. To learn more, please visit https://t.co/O3amjjEkkt #yurok #restoration #wildlife pic.twitter.com/X8nvhS80wV

— Yurok Tribe (@TheYurokTribe) March 23, 2021