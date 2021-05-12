Про це сповістили в Instagram 

Компанія оголосила, що тепер дозволяє користувачам додавати до опису профілю до чотирьох займенників (він, вона, вони тощо), які бажано використовувати при зверненні, аби не помилятися та не створювати дискомфорту.

Обрані займенники відбиватимуться для всіх користувачів або для підписників — як вирішить користувач.

Функція вже працює в деяких країни, зокрема, США. Користувачі з інших країн можуть заповнити форму, аби запросити додавання займенників.

На відео продемонстровано, як увімкнути цю функцію: