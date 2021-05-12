Про це сповістили в Instagram
Компанія оголосила, що тепер дозволяє користувачам додавати до опису профілю до чотирьох займенників (він, вона, вони тощо), які бажано використовувати при зверненні, аби не помилятися та не створювати дискомфорту.
Обрані займенники відбиватимуться для всіх користувачів або для підписників — як вирішить користувач.
Функція вже працює в деяких країни, зокрема, США. Користувачі з інших країн можуть заповнити форму, аби запросити додавання займенників.
На відео продемонстровано, як увімкнути цю функцію:
ICYMI: now you can add pronouns to your profile💜
Add up to 4 pronouns and edit or remove them any time. You can also choose to display pronouns to only people who follow you. pic.twitter.com/KRc76qm5vZ
— Instagram (@instagram) May 12, 2021
- Нагадаємо, у 2019 році особовий займенник “they” (вони) стало словом року за версією американського словника Вебстера. Цей займенник нерідко використовують люди, які себе не асоціюють як “він” і “вона”.
- В грудні 2020 року актор Еліот Пейдж (раніше — Елен) оголосив, що є трансперсоною і попросив вживати щодо себе чоловіків особові займенники.