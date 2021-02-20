«Он уже не тот»: Трамп не будет возвращаться в «скучный» Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, поскольку он "уже не тот".

Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax TV, передает The Independent.

“Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, – я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они идут, потому что он уже не тот, и мне это понятно”, – заявил он.

При этом Трамп раскритиковал Twitter за вечный бан и заявил, что не собирается возвращаться, как и миллионы его поклонников. Отметим, что у Трампа было более 86 млн фолловеров в Twitter, и еще несколько миллионов в Facebook, который также его заблокировал.