Изобретатель динамита, шведский инженер Альфред Бернхард Нобель родился 21 октября 1833 в Стокгольме в семье Иммануэль и Андриетты Нобель. Но мировую славу Альфреду принесло не изобретение динамита, а премия его имени за вклад в науку.

#Буквы собрали интересные факты о Альфреда Нобеля.

Биография

В 4-летнем возрасте Альфред вместе с семьей переехал в Финляндию, которая в то время была автономной частью Российской империи, а затем – в Санкт-Петербург. Там его отец занимался производством оружия для российской армии.

Учился Альфред Нобель во Франции, Швеции, Германии и США. Юноша свободно владел английским, французским, немецким и русским языками. Работал на предприятии своего отца.

Альфред Нобель изобрел нитроглицерин в составе инертной субстанции диатомита. В 1867 году Нобель запатентовал взрывчатое вещество под названием динамит.

Позже он соединил нитроглицерин с другой взрывчатым составом, коллодием. Так Альфред изобрел взрывной желатин, который запатентовал в 1876 году.

27 ноября 1895 Альфред подписал завещание, согласно которому все свое имущество – 31 500 000 шведских крон – передал на финансирование международной премии. Кроме того, его ежегодный доход от наследства должен делиться на пять равных частей между учеными в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и особые достижения перед человечеством в деле мира. Это и было основание Нобелевской премии.

Выдержка из его завещания:

“Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими поверенными в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предшествующего года принес наибольшую пользу человечеству … Указанные проценты необходимо разделить на пять равных частей, которые предназначаются: одна часть – тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики, другая – тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, третья – тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины, четвертая – тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления; пятая – тому, кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов … Мое особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов … ”

Интересные факты о Нобелевской премии

Премия ежегодно вручается в Стокгольме и Осло с 1901 года и собрала за это время вокруг себя множество необычных фактов.

1. Альфред Нобель был пацифистом. Он считал, что именно наличие опасного оружия должно запугивать противника, предотвращая войны. И когда газеты раньше срока похоронили Альфреда Нобеля, спутав его с умершим в Санкт-Петербурге братом Людвигом, изобретателя очень удивили заголовки: “Продавец смерти”, “Кровавый богач”, “Динамитный король”.

Именно поэтому Альфред решил переписать завещание – после смерти все имущество должно оказаться в надежном банке, а определенный фонд разделять доходы от вложений на пять равных частей и вручать их ежегодно в виде премии.

2. Сначала премия присуждалась в пяти номинациях: химия, физика, медицина, литература и достижения по поддержанию мира. Позже, в 1969 году, Шведский банк добавил к этому списку также премию по экономике. Потомки Нобеля не поддерживают добавление к премии еще экономической области.

3. Премия очень редко вручалась повторно. Такое случалось только четыре раза. Федерик Сегнер получил обе премии по химии, Джон Бардин – по физике, Лайнус Полинг – по химии и премию Мира. Единственной женщиной, которая получила две Нобелевские премии, стала Мария Склодовская-Кюри.

4. Нобелевская премия по математике не присуждается. Многие считают, что причиной тому – любимая Нобеля, которая ушла от него к математику. На самом деле, в завещании математика сначала была включена в список, но позже вычеркнута самым Нобелем.

Кроме того, нет никаких доказательств романтической истории. Но факт того, что главным претендентом на получение премии по математике перед смертью Нобеля был Миттаг-Леффлер, которого основатель премии невзлюбил уже давно за назойливое выпрашивание пожертвований для Стокгольмского Университета. Поэтому Нобель вычеркнул из списка математику и заменил ее премией Мира.

5. Если достойных кандидатов на премию в какой-то из областей нет, ее просто не присуждают. Так пять раз случалось с премией по медицине, четыре раза с премией по физике и больше всего – с премией Мира.