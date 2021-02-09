Об этом сообщают #Буквы.
По словам городского головы, в городе выпало более 30 см снега. Коммунальным службам не хватает ресурса, поэтому они сконцентрированы исключительно на расчистке главных магистралей.
Между тем горожане жалуются на неубранные улицы и дороги, но, убеждает мэр, преимущественно с тех территорий, за которые ответственны ОСМД и управляющие компании.
В то же время Садовой признал, что вина за сложившуюся ситуацию лежит на нем.
“Около 20% домов вообще не заключили соглашения с обслуживающими компаниями. Это тоже факт. Каждый должен нести ответственность за свою работу. Я знаю, что в этом снегопаде виноват в первую очередь я, как городской голова. Это правило, которое я сам установил и только так оно должно работать”, — отметил он.
Садовой подчеркнул, что территорию возле своего дома расчистил сам, и призвал к тому же жителей Львова.
“На этой неделе будет очень много осадков снега. Ни одна снегоуборочная техника не сможет с этим справиться. Поэтому единственный вариант — чтобы мы все выходили и убирали”, — сказал он.
“Закупить 300 единиц [снегоуборочной] техники на одну неделю — это нерационально”, — добавил мэр.
К тому же в понедельник к уборке улиц привлекли работников мэрии, что некоторых депутатов возмутило.
Опубликовано Наталіей Шелестак Понедельник, 8 февраля 2021 г.
Убирала и администрация городского головы во главе с Садовым.
Фото: city-adm.lviv.ua
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