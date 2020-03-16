В Виннице вводят усиленный карантин из-за угрозы распространения COVID-19. Закрывают все, кроме некоторых магазинов, аптек и АЗС.

Об этом этом сообщили в пресс-службе Винницкого городского совета.

Так, со вторника, 17 марта в Виннице будут работать только продуктовые магазины и рынки, аптеки, АЗС, а также магазины бытовой химии.

Остановить работу должны:

фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы;

зоопарки, водные парки, аттракционы;

всех торговые заведения — кроме продуктовых, бытовой химии, аптек и АЗС;

торгово-развлекательные центры;

рынки (кроме продовольственной группы товаров);

парикмахерские, SPА-салоны;

рестораны, заведения общественного питания, бары, клубы, кафе, дискотеки, пабы;

другие предприятия, учреждения и учреждения, независимо от формы собственности, которые предоставляют платные услуги населению, не связанные со здравоохранением и жизнеобеспечением.

Также горсоветом принято решение с 17 марта запретить заселение граждан в гостиницы, хостелы и другие учреждения гостиничного типа.

Помимо этого, городской голова Сергей Моргунов призвал местных жителей отнестись серьезнее к самоизоляции и не покидать дома без надобности. А медиков — серьезно относить к вызовам граждан с симптомами ОРВИ.

Директор департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александр Шиш призвал винничан без крайней необходимости не посещать больницы, а частные клиники — сообщать местным властям о выявленных случаях пневмоний у пациентов.

Ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.