Об этом этом сообщили в пресс-службе Винницкого городского совета.
Так, со вторника, 17 марта в Виннице будут работать только продуктовые магазины и рынки, аптеки, АЗС, а также магазины бытовой химии.
Остановить работу должны:
- фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы;
- зоопарки, водные парки, аттракционы;
- всех торговые заведения — кроме продуктовых, бытовой химии, аптек и АЗС;
- торгово-развлекательные центры;
- рынки (кроме продовольственной группы товаров);
- парикмахерские, SPА-салоны;
- рестораны, заведения общественного питания, бары, клубы, кафе, дискотеки, пабы;
- другие предприятия, учреждения и учреждения, независимо от формы собственности, которые предоставляют платные услуги населению, не связанные со здравоохранением и жизнеобеспечением.
Также горсоветом принято решение с 17 марта запретить заселение граждан в гостиницы, хостелы и другие учреждения гостиничного типа.
Помимо этого, городской голова Сергей Моргунов призвал местных жителей отнестись серьезнее к самоизоляции и не покидать дома без надобности. А медиков — серьезно относить к вызовам граждан с симптомами ОРВИ.
Директор департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александр Шиш призвал винничан без крайней необходимости не посещать больницы, а частные клиники — сообщать местным властям о выявленных случаях пневмоний у пациентов.
Ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- 16 марта в Украине подтвердили два новых случая COVID-19. Количество заболевших возросло до 5.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения.