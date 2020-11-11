Винницкий городской суд оштрафовал мужчину на 20 400 грн из-за отказа надеть маску в помещении городского дворца детей и юношества.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина, находясь в помещении Винницкого городского дворца детей и юношества имени Ляли Ратушной, начал конфликт из-за отказа надеть защитную маску, тем самым не соблюдая требования карантина. Мужчина проигнорировал требование прибывших полицейских надеть маску и предъявить документы, удостоверяющие его личность.

Городской суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным.

Судья отметил, что пренебрежение карантинными требованиями в помещении, где находятся дети, свидетельствует об особом цинизме совершенного правонарушения.

Правонарушитель заплатит штраф в размере 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 20 400 грн, а также судебный сбор в размере 420,40 грн.