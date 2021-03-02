В Винницкой области во второй раз за неделю усиливают карантин из-за распространения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

В частности, с третьего марта учебным заведениям рекомендовали перевести учеников и студентов на дистанционное обучение.

“Принято решение рекомендовать органам управления образованием территориальных общин, владельцам / основателям совместно с руководителями учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического), (за исключением Высшего профессионального училища Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности (г. Винница), профессиональной перед высшими, высшей и внешкольного образования всех типов и форм собственности перевести на дистанционную форму обучения 1-4 классы учреждений общего среднего образования с 3 марта 2021”, – говорится в сообщении.

Также в больницах отменили плановые операции и госпитализации, а в поликлиниках – предоставление консультаций.

Напомним, 25 февраля в Винницкой области на дистанционную форму обучения были переведены только ученики 5-11 классов.