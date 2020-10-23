В октябре 2020 году в элитном киевском ресторане на берегу Днепра сын Оксаны Марченко и пасынок Виктора Медведчука Богдан отметил свою свадьбу с фотографом и моделью Екатериной.

Журналисты проекта “Схемы” отсняли спецрепортаж из элитного праздника кумовьев Путина.

На праздник позвали едва ли не всю украинскую элиту. На помпезной свадьбе журналисты увидели коллег Медведчука с “ОПЗЖ”. Более того, молодоженов приехал поздравлять нардеп от партии “Слуга народа” Андрей Холодов. Летом 2019 года Оксана Марченко стала крестной мамой ребенка нардепа.

На праздник позвали и президента футбольного клуба “Динамо” Игоря Суркиса. Бизнесмен прибыл на свадьбу вместе с братом Григорием – нардепом от фракции “ОПЗЖ”. Вероятно, Медведчук пригласил братьев-олигархов на праздник по-соседски, ведь их имения в Пуще-Водице под Киевом расположены рядом.

Среди гостей был и соратник Медведчука Тарас Козак. Именно ему официально принадлежат медиа 112 Украина, Newsone и ZIK.

Также на свадьбе гуляли Владимир Продивус – фигурант громкого “янтарного дела” в Ровенской области и нардеп от “ОПЗЖ” Вадим Столар.

Интересно, что вблизи ресторана журналисты увидели экс-начальника Главного управления юстиции Минюста Украины в Крыму Сергея Коровченко – фигуранта “пленок Глазьева” по захвату украинского полуострова. Он был в сопровождении Владиславы Молчановой – доверенного лица Юлии Тимошенко на президентских выборах 2019 года. Правда, пара была одета в спортивную одежду и заявила, что “собирала грибы”, а не поздравляла пасынка Медведчука со свадьбой.

VIP-гостей развлекали звезды первой величины. Среди приглашенных звезд были Олег Винник, Макс Барских, группа “Время и Стекло”, Светлана Лобода, Верка Сердючка, а также комедийный дуэт “Кролики” и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

Отметим, что свадьба состоялась в условиях эпидемии коронавируса. Однако гости не соблюдали дистанцию, обнимались, целовались и забыли о средствах индивидуальной защиты.