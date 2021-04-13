Переможець проміжних виборів у депутати Верховної Ради у виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) Василь Вірастюк ("Слуга народу") вважає, що спортсмени інколи можуть бути кращими політиками, ніж "професійні юристи".

Таку думку він висловив в інтерв’ю інформаційному агентству “Українські новини”.

В силача запитали, чи правильно, на його думку, що в депутати Верховної Ради “можуть йти спортсмени, люди з шоу-бізнесу, а не професійні юристи та політики”.

У відповідь Вірастюк заявив, що спортсмени подеколи кращі політики, ніж юристи.

“Якщо говорити саме про спортсменів, то можу сказати, що спортсмени – це люди, які звикли жити за чесними правилами. Тому подекуди зі спортсменів виходять політики набагато кращі, ніж з професійних юристів чи ще когось. Це абсолютно нормально, значить є такий запит”, – зазначив Вірастюк.

Він також висловив думку, що немає законних підстав скасовувати результати довиборів в Івано-Франківській області.

“Щодо виборів – визнати їх такими, що не відбулися, немає законних підстав”, – наголосив Вірастюк.

Він додав, що його команда на виборах не мала наміру ініціювати оголошення перевиборів на “спірних” ділянках.

Варто зазначити, що в заяві Вірастюка про “спортсменів та юристів” дехто побачив натяк на президента України Володимира Зеленського (зокрема нардеп від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко). Як відомо, глава держави має вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юриста.

Цією заявою Вірастюка проілюстровано анонс інтерв’ю на офіційній Facebook-сторінці “Слуги народу”.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.

Всі три політсили, кандидати яких лідирують в окрузі, звинувачують конкурентів у численних порушеннях. Кошулинський виступив за проведення перевиборів, а “Слуга народу” вимагала перерахунку голосів.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.