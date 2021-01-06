Во вторник, 6 января, в американском штате Джорджия состоялись выборы двух сенаторов, которые станут решающими в борьбе за контроль в Сенате США.

Как сообщают ряд американский изданий, в частности, телеканал CNN, издания The New York Times, The Hill, кандидаты-демократы лидируют в избирательной гонке.

Итоги выборов определят какая из партий – Демократическая или Республиканская – возьмет контроль над Сенатом США.

Что известно о кандидатах

За места в Сенате борются сенаторы-республиканцы Келли Леффлер и Дэвид Пердью (срок его полномочий на днях истек) против демократов Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока.

Рафаэль Уорнок – пастор баптистской церкви Эбенезера в Атланте, в которой ранее проповедовал Мартин Лютер Кинг-младший.

Джон Оссофф – политик и журналист-расследователь, был кандидатом от Демократической партии в Конгресс на внеочередных выборах 2017 года по 6-му избирательному округу Джорджии.

Келли Леффлер – предпринимательница и политик. Она ранее не участвовала в выборах: на пост сенатора была назначена губернатором штата республиканцем Брайаном Кемпом после того, как о своей добровольной отставке объявил представитель штата Джонни Айзаксон (из-за проблем со здоровьем).

Дэвид Пердью – бизнесмен и политик, который был сенатором с 2015 года (срок его полномочий истек 3 января 2021 года).

Ни один из кандидатов не достиг 50-процентного порога в первом туре выборов 3 ноября 2020 года. Из-за этого был назначен второй тур на 5 января 2021 года.

Предварительные результаты выборов

Как отмечают СМИ, Рафаэль Уорнок побеждает на выборах в Сенат США. Он опережает свою конкурентку – сенатора-республиканца Келли Леффлер почти на 50 тысяч голосов.

По итогам подсчета 98% голосов Уорнока поддержали 50,6% избирателей, а Леффлер – 49,4%.

Таким образом Уорнок станет первым афроамериканцем, который будет представлять штат Джорджия в Сенате США. Как отмечает CNN, Уорнок – также первый сенатор-демократ от Джорджии за последние 20 лет.

В своем обращении он поблагодарил сторонников.

“Всем, кто сегодня борется, независимо от того, голосовали вы за меня или нет, знайте: я слышу вас, я вижу вас, и каждый день моего пребывания в Сенате Соединенных Штатов я буду сражаться за вас”, – заявил он.

“Нам говорили, что мы не сможем победить на этих выборах, но сегодня вечером мы доказали, что благодаря надежде, упорному труду и людям на нашей стороне все возможно”, – добавил Уорнок.

Кроме того, по итогам подсчета 98% голосов лидирует еще один кандидат-демократ – Джон Оссофф. Согласно последним данным, за него проголосовали 50,1% избирателей.

За республиканца Пердью отдали голоса 49,9% избирателей.

Оссофф сейчас опережает конкурента более чем на 12 тысяч голосов.

Когда могут быть получены окончательные результаты?

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц, результаты выборов в Сенат в Джорджии будут известны не раньше полудня среды.

Как рассказал госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, подсчет голосов будет приостановлен на ночь и возобновится утром по местному времени.

“Надеюсь, к полудню мы лучше поймем, где мы находимся”, – заявил он.

По данным The Hill, за кандидатов-демократов голосовали в рекордном количестве темнокожие избиратели, а также жители Атланты и пригорода.

Почему битва за Сенат в Джорджии так важна?

Голосование в Джорджии является решающим в борьбе за контроль над Сенатом США.

От исхода борьбы зависит, сохранит ли нынешний лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл свои позиции, или же лидерство перейдет к демократам.

В данный момент большинство в Палате представителей (нижней палате Конгресса) принадлежит демократам. В то же время в верхней палате – Сенате – республиканцы контролируют 50 мест из 100.

У демократов пока 48 мест. Выборы в Джорджии должны решить, кому достанется право решающего голоса.

Если выборы в штате выиграют демократы, то расклад изменится на 50 на 50, и право решающего голоса перейдет к вице-президенту США Камале Харрис. Это гарантирует большинство голосов для одобрения любой инициативы демократов.