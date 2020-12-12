В субботу, 12 декабря, Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан возобновил активные наступательные действия в районе населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщается на сайте министерства.

“Подразделения Армии обороны принимают адекватные меры”, – говорится в заявлении.

В Армии обороны Карабаха заявили, что 11 декабря, около 20:40, Азербайджан попытался атаковать одну из военных позиций, расположенную на южном направлении Карабаха. В результате столкновения трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени. Их жизни ничего не угрожает.

Также в ведомстве опровергли информацию о том, что обстрел был спровоцирован армянской стороной.

В Минобороны Азербайджана пока эти обвинения никак не прокомментировали.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.

На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.

Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь в “обеспечении безопасности” страны.