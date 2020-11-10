Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.
По словам Пашиняна, совместное заявление было “сложным решением для него и всех”. Оно касается прекращения карабахской войны в 1:00 10 ноября.
Пашинян отметил, что решение было принято в результате “углубленного анализа военной ситуации” и экспертной оценки и является лучшим из возможных.
“Это не победа, но поражения нет, пока ты не признаешь себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя неудачниками, и это должно быть началом нашей эры национального объединения и возрождения”, – написал он.
Также он выразил благодарность армянским солдатам, погибшим во время военных действий.
Отметим, пресс-служба президента Владимира Путина, сам российский лидер, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев еще не объявили о подписании заявления.
Несколькими часами ранее Алиев сообщил в Twitter об освобождении большого количества населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.
29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.
На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.
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