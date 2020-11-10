По словам Пашиняна, совместное заявление было “сложным решением для него и всех”. Оно касается прекращения карабахской войны в 1:00 10 ноября.

Пашинян отметил, что решение было принято в результате “углубленного анализа военной ситуации” и экспертной оценки и является лучшим из возможных.

“Это не победа, но поражения нет, пока ты не признаешь себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя неудачниками, и это должно быть началом нашей эры национального объединения и возрождения”, – написал он.

Также он выразил благодарность армянским солдатам, погибшим во время военных действий.