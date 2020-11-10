Факт сделки подтвердили в пресс-службе компании VF Corp.

Согласно сообщению VF, которая владеет такими брендами одежды, как North Face, Timberland и Vans, сделка “обеспечит более широкий доступ к привлекательным потребительским сегментам”.

Сделку планируется завершить до конца текущего года.

VF Corporation выкупит доли в Supreme у крупного инвестиционного фонда Carlyle Group и инвесторов, включая Goode Partners. В 2017 году Carlyle заплатила $500 млн примерно за 50% акций Supreme, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно сделк, VF предоставляет Supreme “возможности для использования своей глобальной цепочки поставок, международных платформ, цифровых возможностей”.

Supreme, в свою очередь, сможет продолжить работать с брендами, не входящими в структуру VF. Ожидается, что руководить бизнесом продолжит основатель Supreme Джеймс Джеббиа.

Эта сделка станет крупнейшим приобретением VF с момента покупки Timberland в 2011 году за 2,3 млрд долларов.

“За последние четыре года мы проделали путь в развитии нашего портфолио, чтобы оно действительно соответствовало тому, что мы видели на рынке. Supreme очень хорошо вписывается в наше расширенное портфолио”, – заявил генеральный директор VF Стив Рендл.

По прогнозу VF, бренд Supreme принесет компании выручку в размере не менее $500 млн и 0,20 доллара США скорректированной прибыли на акцию в 2022 финансовом году.

Стоит отметить, что на протяжении многих лет VF и Supreme регулярно сотрудничали в создании продуктов для линий одежды North Face, Timberland и Vans.

После объявления о покупке бренда акции VF подскочили на 17% на торгах в Нью-Йорке в понедельник.

СПРАВКА. VF Corporation – всемирно известная американская компания по производству одежды и обуви, основанная в 1899 году со штаб-квартирой в Денвере, штат Колорадо. Более 30 брендов компании разделены на три категории: Outdoor, Active и Work.

Supreme — американский стритвер-бренд одежды, основанный Джеймсом Джеббиа в Нью-Йорке в апреле 1994 года. В первую очередь, бренд ориентирован на культуру скейтбординга, хип-хопа и рок-музыки, но также и в целом на всю молодежную культуру. Бренд выпускает одежду, аксессуары и скейтборды.