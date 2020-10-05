Об этом сообщил в Facebook бывший генпрокурор Юрий Луценко.
Как известно, 2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о государственной измене.
Луценко ознакомился с текстом решения суда и отметил, что в нем есть “одна бомба для Кремля”.
“Приговор суда четко определяет Россию как агрессора и оккупанта”, — подчеркнул он.
В подтверждение своих слов Луценко предоставил фотокопии решение суда и процитировал его фрагмент:
“В течение конца февраля — начала марта 2014 российским военнослужащим, с помощью нерегулярных паравоенных подразделений так называемой “самообороны” и “казаков”, удалось […] осуществить полную военную оккупацию части Украины — полуострова Крым.
При этом военнослужащие Российской Федерации действовали непосредственно во исполнение приказов и политических задач высших должностных лиц Российской Федерации, которые не только координировали действия военных, но и реализовывали другие средства борьбы (дипломатические, идеологические и информационные), с целью оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а в дальнейшем — аннексии.
Учитывая, что военная оккупация Российской Федерацией полуострова Крым имела неправомерный характер, поскольку осуществлялась без санкции Совета Безопасности ООН, не была актом самообороны Российской Федерации по Украине, а также не была правомерным мероприятием по спасению граждан Российской Федерации на территории Украины, в частности — проявлением гуманитарной интервенции, суд рассматривает оккупацию территории Украины как акт агрессии Российской Федерации против Украины, которая является грубым нарушением международного права, а также национального права Украины и Российской Федерации”.
По словам Луценко, это решение суда дает основания для опровержения любых обвинений в адрес представителей украинской власти о якобы “сдачи полуострова”.
“После этого судебного решения все фейки о “сдаче Крыма украинскими политиками” являются юридически опровергнутыми. Благодаря стороне обвинения и судье В. Девятко отныне фактом является агрессия РФ, котора привела к оккупации части территории Украины. Думаю, вместе с тысячами других доказательств это судебное решение станет серьезным аргументом для Международного уголовного суда в Гааге”, — отметил экс-генпрокурор.
Напомним, на момент аннексии Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Именно его неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и военно-морскому флоту оказать вооруженное сопротивление российским войскам. Сам Турчинов заявлял, что отдавал приказ стрелять, но военные в Крыму отказались его выполнить.
В течение последних месяцев президент Владимир Зеленский неоднократно повторял тезис о “легкой сдаче Крыма”.
“Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому”, — заявил Зеленский в июле текущего года.
По мнению президента, те, кто допустил “легкую сдачу Крыма”, должны быть привлечены к ответственности.
“Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие, кто в этом участвовал”, — сказал президент в августовском интервью Euronews.
На днях Турчинов заявил, что повторное расследование дела о “сдаче Крыма” инициировал, среди прочих, экс-нардеп, сейчас — член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко.
В комментарии изданию #Буквы Сергей Лещенко подтвердил, что неоднократно обращался в правоохранительные органы с требованием расследовать действия украинской власти во времена аннексии Крымского полуострова.
- О том, почему Зеленский обвиняет в сдаче Крыма и Донбасса Порошенко и Турчинова, а не Россию, читайте в статье #Букв.