Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что решение апелляционного суда оставить в силе приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене опровергает все фейки о "сдаче Крыма".

Об этом сообщил в Facebook бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Как известно, 2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Луценко ознакомился с текстом решения суда и отметил, что в нем есть “одна бомба для Кремля”.

“Приговор суда четко определяет Россию как агрессора и оккупанта”, — подчеркнул он.

В подтверждение своих слов Луценко предоставил фотокопии решение суда и процитировал его фрагмент:

“В течение конца февраля — начала марта 2014 российским военнослужащим, с помощью нерегулярных паравоенных подразделений так называемой “самообороны” и “казаков”, удалось […] осуществить полную военную оккупацию части Украины — полуострова Крым. При этом военнослужащие Российской Федерации действовали непосредственно во исполнение приказов и политических задач высших должностных лиц Российской Федерации, которые не только координировали действия военных, но и реализовывали другие средства борьбы (дипломатические, идеологические и информационные), с целью оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а в дальнейшем — аннексии. Учитывая, что военная оккупация Российской Федерацией полуострова Крым имела неправомерный характер, поскольку осуществлялась без санкции Совета Безопасности ООН, не была актом самообороны Российской Федерации по Украине, а также не была правомерным мероприятием по спасению граждан Российской Федерации на территории Украины, в частности — проявлением гуманитарной интервенции, суд рассматривает оккупацию территории Украины как акт агрессии Российской Федерации против Украины, которая является грубым нарушением международного права, а также национального права Украины и Российской Федерации”.

По словам Луценко, это решение суда дает основания для опровержения любых обвинений в адрес представителей украинской власти о якобы “сдачи полуострова”.

“После этого судебного решения все фейки о “сдаче Крыма украинскими политиками” являются юридически опровергнутыми. Благодаря стороне обвинения и судье В. Девятко отныне фактом является агрессия РФ, котора привела к оккупации части территории Украины. Думаю, вместе с тысячами других доказательств это судебное решение станет серьезным аргументом для Международного уголовного суда в Гааге”, — отметил экс-генпрокурор.