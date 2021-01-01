Covid-19 Украина

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«Верьте в нас»: украинские воины трогательно поздравили страну с Новым годом

В пятницу, 1 января, украинские защитники поздравили страну с Новым годом и наступающими праздниками.

Пятница, 1 января 2021, 16:03

Видео появилось на Facebook-странице штаба ООС.

Воины традиционно пожелали каждому украинцу счастья, здоровья и достатка. В то же время военнослужащие надеются, что 2021 год принесет в Украину мир.

“Мирное небо над головой обеспечим мы и наши ребята … Верьте в нас – мы победим”, – сказали защитники.

Военных и украинцев также поздравил исполняющий обязанности командующего ООС Виктор Ганущак. В частности, он отметил вклад каждого воина в будущее Украины.

“Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинцев. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность праздновать на мирной земле”, – сказал Ганущак.

Также он обратился к родным и любимым воинов. Ганущак отметил, что крепкий тыл – это залог счастья каждого военного.

Отметим, что запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в сети за час до его трансляции на телеканалах.

  • В прошлом году Зеленский поздравил украинцев с новогодними праздниками вместе со звездами шоу-бизнеса, спорта и политиками. В своем обращении президент говорил о различиях между украинцами, которые не имеют значения, и об общих чертах, которые должны научить их жить вместе и уважать друг друга. Смотреть — здесь.
  • Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в своем предновогоднем обращении призвал украинцев быть добрыми и милосердными к ближним и ценить каждое мгновение.
  • Члены 25-й Украинской антарктической экспедиции поздравили Украину с Новым годом.
Теги: видео, захисники, Новый год, ООС, Воины

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