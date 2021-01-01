«Верьте в нас»: украинские воины трогательно поздравили страну с Новым годом

В пятницу, 1 января, украинские защитники поздравили страну с Новым годом и наступающими праздниками.

Видео появилось на Facebook-странице штаба ООС.

Воины традиционно пожелали каждому украинцу счастья, здоровья и достатка. В то же время военнослужащие надеются, что 2021 год принесет в Украину мир.

“Мирное небо над головой обеспечим мы и наши ребята … Верьте в нас – мы победим”, – сказали защитники.

Военных и украинцев также поздравил исполняющий обязанности командующего ООС Виктор Ганущак. В частности, он отметил вклад каждого воина в будущее Украины.

“Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинцев. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность праздновать на мирной земле”, – сказал Ганущак.

Также он обратился к родным и любимым воинов. Ганущак отметил, что крепкий тыл – это залог счастья каждого военного.