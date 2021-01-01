«Верьте в нас»: украинские воины трогательно поздравили страну с Новым годом

Видео появилось на Facebook-странице штаба ООС.
Воины традиционно пожелали каждому украинцу счастья, здоровья и достатка. В то же время военнослужащие надеются, что 2021 год принесет в Украину мир.
“Мирное небо над головой обеспечим мы и наши ребята … Верьте в нас – мы победим”, – сказали защитники.
Военных и украинцев также поздравил исполняющий обязанности командующего ООС Виктор Ганущак. В частности, он отметил вклад каждого воина в будущее Украины.
“Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинцев. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность праздновать на мирной земле”, – сказал Ганущак.
Также он обратился к родным и любимым воинов. Ганущак отметил, что крепкий тыл – это залог счастья каждого военного.
Отметим, что запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в сети за час до его трансляции на телеканалах.
- В прошлом году Зеленский поздравил украинцев с новогодними праздниками вместе со звездами шоу-бизнеса, спорта и политиками. В своем обращении президент говорил о различиях между украинцами, которые не имеют значения, и об общих чертах, которые должны научить их жить вместе и уважать друг друга. Смотреть — здесь.
- Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в своем предновогоднем обращении призвал украинцев быть добрыми и милосердными к ближним и ценить каждое мгновение.
- Члены 25-й Украинской антарктической экспедиции поздравили Украину с Новым годом.