Папа Римский Франциск и другие христианские лидеры готовятся обратиться с ежегодным пасхальной речью через Интернет.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Сообщается, что из-за карантина, который действует в условиях эпидемии коронавируса, церкви остаются пустыми.

Во многих странах по всему миру введены ограничения на массовые мероприятия, включая религиозные, чтобы остановить распространение инфекции.

Сегодня, 12 апреля, когда отмечается католическая Пасха, Папа Франциск впервые обратится к 1,3 миллиарду католиков через Интернет.

На официальном сайте Ватикана сообщается, что обращение пройдет в 12.00 по местному времени.