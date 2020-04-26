Об этом сказано в материале американского издания The Washington Post.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс в четверг продемонстрировали новые лабораторные данные, свидетельствующие о том, что распространение нового коронавируса может уменьшиться в летние месяцы из-за взаимодействия вируса с ультрафиолетовым светом, высокой температурой и влажностью.
Исполняющий обязанности заместителя министра науки и технологий Министерства национальной безопасности Уильям Брайан рассказал, что последних лабораторные исследования были проведены в лаборатории биологической безопасности высокого армии США.
Результаты соответствуют и другим лабораторным исследованиям и подозрениям некоторых исследователей о том, что коронавирус, как и многие другие вирусы, не выживает долго на определенных поверхностях и в воздухе при воздействии большого количества ультрафиолетового света и в теплых и влажных условиях.
- По состоянию на 25 апреля, 44 гражданина Украины, которые сейчас находятся на рубежом, вылечились от COVID-19.
- 25 апреля сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 478 новых случаев коронавируса COVID-19, 8 человек умерли, 181 – выздоровели.