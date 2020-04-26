Белый дом сообщили о новых лабораторные результаты, которые предполагают замедление распространения коронавируса от воздействия высокой температуры и солнечного света.

Об этом сказано в материале американского издания The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс в четверг продемонстрировали новые лабораторные данные, свидетельствующие о том, что распространение нового коронавируса может уменьшиться в летние месяцы из-за взаимодействия вируса с ультрафиолетовым светом, высокой температурой и влажностью.

Исполняющий обязанности заместителя министра науки и технологий Министерства национальной безопасности Уильям Брайан рассказал, что последних лабораторные исследования были проведены в лаборатории биологической безопасности высокого армии США.

Результаты соответствуют и другим лабораторным исследованиям и подозрениям некоторых исследователей о том, что коронавирус, как и многие другие вирусы, не выживает долго на определенных поверхностях и в воздухе при воздействии большого количества ультрафиолетового света и в теплых и влажных условиях.