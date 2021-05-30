Китайська влада розпорядилася закрити на карантин район у місті Гуанчжоу після виявлення нових 20 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

У Гуанчжоу – діловому і промисловому центрі Китаю з населенням 15 мільйонів осіб на північ від Гонконгу повідомили про 20 нових випадків зараження за останній тиждень.

Жителям п’яти вулиць району Лівань заборонили залишати будинки – тільки один член сім’ї може виходити за предметами першої необхідності.

Крім того, у чотирьох прилеглих районах жителям наказали обмежити діяльність на свіжому повітрі.

Тепер у місті закриті вуличні ринки, дитячі сади й розважальні заклади. Харчування в ресторані в приміщенні заборонено. Початковим школам наказано припинити очні заняття.

Також міська влада замовила тестування сотень тисяч жителів. Уряд заявив, що до середовища тестування пройшли близько 700 000 осіб.

На думку медиків новий спалах пов’язаний з 75-річною жителькою міста, яка заразила індійською мутацією COVID-19.