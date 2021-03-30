Visa будет принимать платежи в криптовалюте

В понедельник, 29 марта, Visa Inc заявила, что позволит использовать криптовалюту USD Coin для осуществления расчетов в своей платежной сети.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Отмечается, что этим решением компания продемонстрировала принятие цифровых валют в финансовом секторе.

Visa запустила пилотную программу с платежной и криптоплатформой Crypto.com и планирует в этом году предложить эту опцию большему количестве партнеров.

Этот шаг состоялся в то время, когда крупные финансовые компании, в частности BNY Mellon, BlackRock Inc и Mastercard Inc, приняли некоторые криптовалюты. Это вызвало прогнозы, что криптовалюты станут регулярной частью инвестиционных кейсов.

“Мы видим, как растет спрос потребителей во всем мире возможность доступа, хранения и использования цифровых валют, и мы наблюдаем спрос наших клиентов возможность создавать продукты, обеспечивающие такой доступ для потребителей”, – заявил Кюи Шеффилд, руководитель криптографии в Visa.

Сейчас, если клиент решает использовать карту Crypto.com Visa для оплаты кофе, цифровую валюту, находящуюся в кошельке, нужно конвертировать в традиционные деньги.

Однако Visa работает над совершенствованием этой функции. Криптовалютный кошелек внесет традиционную фиатную валюту на банковский счет, который будет подключен к Visa. Это позволит урегулировать любые транзакции без дополнительных затрат и сложностей для бизнеса.

Последний шаг Visa, который будет использовать блокчейн ethereum, избавляет от необходимости конвертировать цифровые монеты в традиционные деньги, чтобы транзакция могла быть осуществлена.

Visa заявила, что сотрудничает с цифровым банком активов Anchorage и завершила первую транзакцию этого месяца – Crypto.com прислала USDC в адрес Ethereum Visa в Anchorage.

Ранее сообщалось, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся в Twitter после двухдневного перерыва, чтобы отправить серию мемов о криптовалюте Dogecoin, чем повысил ее акции Dogecoin на 75%.