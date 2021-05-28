З державних дач в Конча-Заспі і Пущі-Водиці почали виселяти людей.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як повідомлялося, 14 травня за підсумками засідання РНБО секретар Ради Олексій Данілов і президент Володимир Зеленський сповістили, що проводитимуть аудит земель та резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, за підсумками якого деяких мешканців державницької землі буде переселено.

За словами Данілова, виселення вже почалося.

“Як і казав Володимир Олександрович, там є певний рух. Деякі люди починають рухати процес”, — сказав він.

На уточнювальне запитання щодо того, чи вже мешканців держдач переселяють, секретар РНБО відповів: “Ну звісно”.

Данілов також зазначив, що незабаром буде звіт.

“Президент наполягає, щоб на найближчих засіданнях РНБО був звіт з цього питання”,— додав він.