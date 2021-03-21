Об этом сообщает агентство Reuters.
Высший мусульманский духовный совет Индонезии, или совет улемов Индонезии, в пятницу написал на своем веб-сайте, что вакцина является “харам” (то, что запрещено), поскольку в процессе производства используется “трипсин из свиной поджелудочной железы”.
Тем не менее, совет одобрил вакцину AstraZeneca для использования в условиях чрезвычайной пандемии.
Но директор AstraZeneca Indonesia Ризман Абудаэри ответил: “На всех этапах производственного процесса этой вакцины против коронавируса не используются продукты, полученные из свинины или другие продукты животного происхождения”.
В Индонезии по состоянию на субботу зафиксировано 1 455 788 случаев заболевания COVID-19 и 39 447 смертей.
- После того, как в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA) подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакцинированием AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови, ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.