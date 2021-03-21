Компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина против COVID-19 не содержит ингредиентов, полученных из свинины. Заявление компании опровергает утверждения совета улемов Индонезии, самой густонаселенной мусульманской страны в мире, что препарат нарушает исламский закон.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Высший мусульманский духовный совет Индонезии, или совет улемов Индонезии, в пятницу написал на своем веб-сайте, что вакцина является “харам” (то, что запрещено), поскольку в процессе производства используется “трипсин из свиной поджелудочной железы”.

Тем не менее, совет одобрил вакцину AstraZeneca для использования в условиях чрезвычайной пандемии.

Но директор AstraZeneca Indonesia Ризман Абудаэри ответил: “На всех этапах производственного процесса этой вакцины против коронавируса не используются продукты, полученные из свинины или другие продукты животного происхождения”.

В Индонезии по состоянию на субботу зафиксировано 1 455 788 случаев заболевания COVID-19 и 39 447 смертей.