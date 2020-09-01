Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Павла Вовка

Высший совет правосудия отказалась отстранить от должности председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, которого подозревают в попытке захватить судебную власть в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Так, 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство Генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении председателя ОАСК Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

“Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Валентиновне ходатайство о временном отстранении от правосудия председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судьи сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого”, – отметили в ВСП.

Следует отметить, что сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало новые записи и расшифровку разговоров руководства Окружного админсуда Киева.

По данным НАБУ, председатель ОАСК Вовк мог организовать представление искусственных жалоб в ВСП на судей всех инстанций, которые выносили “неудобные” для него решения, в частности на судей Верховного Суда.