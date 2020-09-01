Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Павла Вовка

Covid-19 Украина

обновлено 01.09.2020 в 15:03

Всего:

123303(+2088)

Болеют:

62896(+2088)

Выздоровели:

57802(+688)

Умерло:

2605(+48)

16:24 В «Борисполе» пассажирка МАУ вышла погулять на крыло самолета: видео
16:01 В Киеве ночь на 1 сентября оказалась самой теплой за последние 140 лет
Партнерский материал
16:00 Эффективная диагностика ротовой полости
15:36 Нардепы хотят разрешить детям-сиротам с инвалидностью жить в приемных семьях до 23 лет
15:33 В Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников
15:29 РФ передала боевикам на Донбассе шесть вагонов с боеприпасами, – разведка
Эксклюзив
15:01 Юрист рассказал, какие риски у инициативы «слуг народа» разрешить ЦИК проводить соцопросы
14:46 Рада выделила дополнительные средства на оздоровление и отдых детей-льготников
14:33 «Им дали команду фас, они и вякнули из-под забора» — Лукашенко о санкциях от стран Балтии
14:19 В лаборатории львовского университета изготовляли килограммы метадона, – прокуратура
14:13 «Подделка» картины Рембрандта может оказаться подлинником
13:55 «Слуги народа» хотят разрешить ЦИК проводить соцопросы
13:55 В Минске студенты вышли на протесты, их начали задерживать
Партнерский материал
13:30 Как экономить на шопинге?
13:19 Ryanair отменил во второй половине сентября почти все рейсы в Украину
13:02 Умерла первая украинская чемпионка Олимпийских игр Нина Бочарова
12:49 В новом учебном году продолжат трансляцию телеуроков для школьников, – Шмыгаль
12:41 Элизабет Олсен из-за фанатов киновселенной Marvel удалилась из Instagram
12:31 В МОН представили список самых популярных ВУЗов 2020
12:13 Дело Шеремета: В МВД утверждают, что были объективны при проведении экспертизы по Кузьменко
12:10 Одну из школ Киева закрыли на карантин из-за коронавируса у учителей
12:08 Бывший президент Индии умер от осложнений коронавируса
11:41 Экс-премьер Гончарук нашел новую работу
11:38 Мэр Тернополя заболел COVID-19
11:26 Илон Маск вошел в тройку самых богатых людей мира
11:18 В Киеве за сутки – 176 новых случаев коронавируса и пять смертей
Партнерский материал
11:08 Bouquet Kyiv Stage – яркий фестиваль высокого искусства
10:44 Болгария еще на месяц продлила упрощенный въезд для украинцев
10:22 ЦИК и МОЗ работают над алгоритмом проведения местных выборов
08:57 Ляшко рассказал, когда в Украине появится вакцина от COVID-19
Партнерский материал
08:28 Мебель от мастерской Сube44 – качество превыше всего

Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Павла Вовка

Высший совет правосудия отказалась отстранить от должности председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, которого подозревают в попытке захватить судебную власть в Украине.

Вторник, 1 сентября 2020, 16:38

Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Так, 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство Генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении председателя ОАСК Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Читайте также:

«Волчий суд». Что происходит с делом Окружного админсуда Киева

“Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Валентиновне ходатайство о временном отстранении от правосудия председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судьи сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого”, – отметили в ВСП.

Следует отметить, что сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало новые записи и расшифровку разговоров руководства Окружного админсуда Киева.

По данным НАБУ, председатель ОАСК Вовк мог организовать представление искусственных жалоб в ВСП на судей всех инстанций, которые выносили “неудобные” для него решения, в частности на судей Верховного Суда.

Напомним, 17 июля, детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.  Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.

Теги: ВРП, ОАСК, Павло Вовк, суд, НАБУ

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться