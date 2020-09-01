Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Павла Вовка

Об этом сообщила пресс-служба ВСП.
Так, 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство Генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении председателя ОАСК Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
“Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Валентиновне ходатайство о временном отстранении от правосудия председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судьи сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого”, – отметили в ВСП.
Следует отметить, что сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало новые записи и расшифровку разговоров руководства Окружного админсуда Киева.
По данным НАБУ, председатель ОАСК Вовк мог организовать представление искусственных жалоб в ВСП на судей всех инстанций, которые выносили “неудобные” для него решения, в частности на судей Верховного Суда.
Напомним, 17 июля, детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”. Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.
- Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений. При этом НАБУ не может вручить повестки 8 судьям ОАСК, которые ушли в отпуск.
- Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается председатель Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.