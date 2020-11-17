Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла апелляционное производство по делу "Роттердам+" в связи с отказом от жалобы.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

“Сегодня, 17 ноября, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоялось судебное заседание по делу №991/7377/20 по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката, который действует в интересах заявителя, на решение следственной судьи от 24.09.2020 об отказе в удовлетворении жалобы адвоката на решение прокурора о закрытии уголовного производства”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 ноября представитель заявителя подал заявление об отказе от апелляционной жалобы. По результатам рассмотрения заявления коллегия судей приняла отказ от апелляционной жалобы и закрыла апелляционное производство по делу на основании статьи 403 УПК Украины.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения.

Что известно о “Роттердам+”

“Роттердам+” – методика определения стоимости угля, в качестве топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине. Методика применялась в Украине с мая 2016-го по июнь 2019 года.

Она прекратила действие с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с законом “О рынке электроэнергии”, который был принят в апреле 2017 года. Этот закон предусматривает введение конкурентных отношений на энергорынке и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС.

В 2017 году НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, из-за формулы “Роттердам +”.

По данным следствия, в 2016 году при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (” Роттердам+”) чиновники обеспечили включение в него необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, были созданы условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке (и, как следствие, для роста тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей).

Отмечалось, что в результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие настаивало, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. было нанесено 18,87 млрд грн убытков, из которых 4,3 млрд грн получили частные компании — инициаторы введения “Роттердам +”.

В августе этого года в НАБУ сообщали, что экономические последствия всего периода действия формулы (2016 – июль 2019) оценены в научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн.