Об этом сообщает NASA.
Отмечается, что в числе стран, подписавших документ, нет России и Китая.
Церемония подписания прошла онлайн в рамках Международного конгресса астронавтов.
Документ об освоении Луны назвали “Соглашения Артемиды” — в честь американской лунной программы Artemis.
Соединенные штаты, которые заняли позицию лидера, подчеркивают, что соглашения основаны на положениях Договора о космосе, который подписали по инициативе США, Великобритании и СССР в 1967 году.
В тексте того документа шла речь о том, что странам запрещается устанавливать суверенитет над любым космическим телом или его частью. NASA считает, что старый документ сформулирован расплывчато и его сложно применить, поэтому нужно заключить новый.
Теперь можно будет создать базы по добыче полезных ископаемых и так называемые зоны безопасности вокруг них, чтобы не допустить конфликтов с другими странами.
Глава NASA Джеймс Брайденстайн провел аналогию с мировым океаном и заявил, что страны могут владеть ресурсами, но не должны претендовать на саму Луну.
“Мы считаем, что это как с мировым океаном — вы можете добывать океанские ресурсы. Но это не значит, что вы владеете океаном. Вам должно быть позволено добывать ресурсы на Луне: вы владеете ресурсами, но не владеете Луной”, — сказал он.
Издание The Verge отмечает, что соглашение – только набор принципов, которым должны следовать страны, а не документ, который предусматривает какие-либо санкции за нарушение положений.
Старт лунной программы Artemis, в рамках которой подписали соглашение, запланировали на конец 2021 года. Также NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну к 2024 году.
- Ранее сообщалось, что японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует к 2035 году построить на Луне завод, который будет заниматься производством водородного топлива.