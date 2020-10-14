Восемь стран - США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Люксембург заключили международное соглашение об освоении Луны. Документ также предполагает добычу на ней полезных ископаемых.

Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что в числе стран, подписавших документ, нет России и Китая.

Церемония подписания прошла онлайн в рамках Международного конгресса астронавтов.

Документ об освоении Луны назвали “Соглашения Артемиды” — в честь американской лунной программы Artemis.

Соединенные штаты, которые заняли позицию лидера, подчеркивают, что соглашения основаны на положениях Договора о космосе, который подписали по инициативе США, Великобритании и СССР в 1967 году.

В тексте того документа шла речь о том, что странам запрещается устанавливать суверенитет над любым космическим телом или его частью. NASA считает, что старый документ сформулирован расплывчато и его сложно применить, поэтому нужно заключить новый.

Теперь можно будет создать базы по добыче полезных ископаемых и так называемые зоны безопасности вокруг них, чтобы не допустить конфликтов с другими странами.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн провел аналогию с мировым океаном и заявил, что страны могут владеть ресурсами, но не должны претендовать на саму Луну.

“Мы считаем, что это как с мировым океаном — вы можете добывать океанские ресурсы. Но это не значит, что вы владеете океаном. Вам должно быть позволено добывать ресурсы на Луне: вы владеете ресурсами, но не владеете Луной”, — сказал он.

Издание The Verge отмечает, что соглашение – только набор принципов, которым должны следовать страны, а не документ, который предусматривает какие-либо санкции за нарушение положений.

Старт лунной программы Artemis, в рамках которой подписали соглашение, запланировали на конец 2021 года. Также NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну к 2024 году.