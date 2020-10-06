Об этом пишет CNN.
Сообщается, что Чарльз Рэй в последнее время несколько раз участвовал в заседаниях в Пентагона вместе с другими военачальниками высокого ранга.
Несмотря на то, что тест Милли на коронавирус оказался отрицательным, он продолжит выполнять свою работу дистанционно.
По словам нескольких официальных лиц, начальник штаба ВВС США Чарльз Браун, начальник военно-морских операций адмирал Майкл Гилдей и начальник космических операций генерал Джон Реймонд также работают из дома.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что карантин не повлияет на оперативную готовность и возможности выполнения задач вооруженными силами США.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.
- Вчера стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.