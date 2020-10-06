Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли ушел на карантин после того, как коронавирус COVID-19 обнаружили у заместителя командующего Береговой охраны Чарльза Рэя.

Об этом пишет CNN.

Сообщается, что Чарльз Рэй в последнее время несколько раз участвовал в заседаниях в Пентагона вместе с другими военачальниками высокого ранга.

Несмотря на то, что тест Милли на коронавирус оказался отрицательным, он продолжит выполнять свою работу дистанционно.

По словам нескольких официальных лиц, начальник штаба ВВС США Чарльз Браун, начальник военно-морских операций адмирал Майкл Гилдей и начальник космических операций генерал Джон Реймонд также работают из дома.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что карантин не повлияет на оперативную готовность и возможности выполнения задач вооруженными силами США.